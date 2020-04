Novi singl Rolingstonsa za tri dana postao himna i hit

Najnoviji singl Rolingstonsa "Living in Ghost Town" (Živeti u gradu Duhova) objavljen u četvrtak postao je himna većine Amerikanaca tokom borbe protiv korona virusa, i hit broj jedan u više od 20 država.

To je pesma, apokalptičkog naslova, koja će ođekivati kroz vreme, rekao je Mik Džeger, frontmen grupe za Apple Music i dodao da je pesma napisana prošle godine, ali da je deo teksta prilagodio sadašnjoj situaciji, prenose američki mediji."Kit Ričards i ja imali smo ideju da objavimo pesmu ali smo je izmenili", rekao je Džeger povodom novog singla izdatog nakon višegodišnje pauze i prvi originani materijal nakon "Doom and Gloom" and "One more shut".

"Living in Ghost Town" je lament nad životom koji ima ograničenja, sa stihovima koji se mogu odnositi na one koji su prisiljeni i na izolaciju i društvenu distancu širom sveta.

"Život je bio tako lep, a onda smo se svi zatvorili i izolovali", kaže se u tekstu i dodaje - Molim, neka sve bude brzo gotovo...Osećam se kao duh, živim u gradu duhova".

Prošle nedelje, članovi benad koji su kao i svi u izolaciji učestvovao je u humanitarnom koncertu čija su sredstva bila namenjena SZO, a koji je organizovala Lejdi Gaga, tom prilikom izveli su hit You can't always get it what you want.Deo nove pesme je kako Džeger kaže završen u izolaciji, ali nagalšava da ipak ne postoji zamena za vreme koje članovi benda provode zajedno.

Dodao je da je teško reći i proceniti kada bi bend mogao da se vratiti na svetsku turneju, odloženu zbog pandemije.

"Ne znamo šta će se dogoditi s turnejom. Ne znamo ni kada je sledeća fudbalska utakmica. Ne znamo ništa ", rekao je i izrazio žaljenje što su mnogi ljudi izgubili posao, ali ne zato što nisu radili dobro već zbog nečega drugoga.

"Mnogi su ostali bez posla, a za to nisu krivi. Okolnosti su van kontrole. Ne može se reći, radio sam loše i zeznuo sam stvar, zato nemam posao", rekao je Džeger i doda da zbog toga sada ljudi imaju vise briga. Ovo su teska vremena, ali ipak nekima je teže, dodao je on.