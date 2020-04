KREĆE KONTROVERZNI PROJEKAT Oko 1500 dobrovoljaca biće zaraženo koronom da bi se testirala vakcina

Za kontroverzni projekat" 1DaySooner" koji je poznat i kao "studija izazova za KOVIDid-19”, prijavilo se oko 1, 500 ljudi iz raznih krajeva sveta. O čemu se zapravo radi?

Ideja projekta je da se mladi i zdravi ljudi vakcinišu nekom od potencijalnih vakcina za KOVID- 19, a da se zatim zaraze (svesno) novim sojem korona virusa. Nakon toga bi se pratila reakcija njihovog imunog sistema, piše američki "Njuzvik".

"Želimo da zaposlimo što veći broj ljudi koji to žele da urade i da ih kvalifikujemo kao potencijalne učesnike u kliničkim eksperimentima ako do njih dođe", rekao je za "Nature" Džon Morison, jedan od pokretača inicijative i izvršni direktor" Wailist Zero", lobističke grupe koja se zalaže za donaciju bubrega za transplantaciju.

Šta kažu dosadašnja iskustva?

Razvoj vakcine i lekova je proces koji traje, ponekad i duže od jedne decenije. Epidemija korona virusa dovela je do razvoja više desetina potencijalnih vakcina na KOVID- 19. Proces se ubrzavaju kako bi se što pre počeli klinička ispitivanja, ali naučnici i pored toga upozoravaju da za vakcinisanje na novi soj korona virusa može da počne za godinu dana i to je najbolji scenario.Studija izazova bi teorski gledano, mogla da se odvija brže. Zašto? Daleko manja grupa dobrovoljaca od one u kliničkim eksperimentima, primila bi vakcinu.

Ko se prijavio za kontroverzni projekat? Morison je otkrio da se radi o mlađim ljudima iz urbanih sredina, koji su izuzetno motivisani da pre kraja pandemije urade nešto efikasno i značajno.

" Mnogi naglašavaju da su svesni rizika, ali veruju da je su prednosti ubrzanja razvoja vakcine tako velike da rizik isplati", poručio je Morison čija je ideja dobila podršku 35 zastupnika u američkom Kongresu predvođenih demokratima Billom Fosterom i Donom Šalalom.

Važno je reći da su se studije izazove primenjivale i za razvoj vakcine protiv gripa i razvoj lekova protiv malarije."Izlaganje zdravih osoba virusu zvuči mnogo dramatičnije nego što zaista jeste. Ovakve se studije često rade za manje opasne bolesti, sa manjom stopom smrtnosti", rekao je prošlog meseca za "The Journal of Infectious Diseases" Nir Ejl sa Univerziteta "Rutgers" koji podržava kontroverzni projekat za KOVID- 19.

Profesor je istakao da je namerno širenje virusa u okviru studije bezbednije od slučajne zaraze po učesnike projekta jer će oni dobiti najbolju moguću zdravstvenu zaštitu.