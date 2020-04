''Potpuno smo opremljeni da sve spremno dočekamo!'' - Direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru za Pink saopštio OHRABRUJUĆE vesti

Meho Mahmutović, direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru, rekao je za Pink da je u Novom Pazaru već neko vreme primetan pad broja novoobolelih od koronavirusa u odnosu na prethodni period.

- Juče smo imali nova četiri slučaja obolelih. Vidi se ovih dana da se poštuje mera policijskog časa. Ljudi su shvatili ovo kao ozbiljno i mislim da će ispoštovati inicijative koje država sprovodi. Ne očekujem da se može nešto ozbiljnije dešavati u Novom Pazaru - kaže Mahmutović.

Kako je on objasnio u Novom Pazaru se nalazi 81 pacijent sa infekcijom kornavirusa od kojih je samo dve na respiratorima.

- Čim su na respiratorima, njima ne može da se da sto odstotna prognoza za ozdravljenje. Ostali pacijeti, njih 20, nalazi se na infektivnom odeljenju. To su praktično ispunjeni kapaciteti infektivnog odeljenja, dok se 47 pacijenata nalaze u kovid bolnici - kaže Mahmutović.

Ukazao je i na to da su kapaciteti pojačani opremanjem odeljenja pulmologije.

- Ja se nadam da sve to neće morati da bude u funkciji i da nećemo iskoristiti sve kapacitete. Ali što se nas tiče mi smo potpuno opremljeni da to sve spremno dočekamo - navodi on.

Mahmutović je naglasio da u okolnim mestima nema mnogo obolelih pacijentata.

- Sjenica i dalje ima osam novih pacijentata kao od pre neki dan, u Tutinu i dalje nema pozitvnih. Malo je veći broj inficiranih u Raškoj i jedan od njih se nalazi u Novom Pazaru i u Kraljevu. Generlano je stabilna situacija u ovom regionu Srbije. To je za pohvalu i dobra trenutna situacija.

Naglasio je da je medicinsko osoblje izuzetno dobro opremljeno.

- Imamo dovoljan broj skafandera, partikularnih maski. Od samog starta smo štitili medicinsko osoblje. Prvi smo u Srbiji uveli beskontaknte merače temperature. Imamo jednu koleginicu koja je kovid pozitivna i ona je na početku epidemije inficirana. Jedan broj medicinskih radnika je bio u samoizolaciji. Svi oni su negativni i rade.

On je pozvao sve mlade i građane da nastave da se pridržavaju mera Vlade Srbije, osvrnuvši se na to da su građani sve ozbiljnijie shvatili mere socijalne distance.