"Kao da sam imao OPEKOTINE NA PLUĆIMA!'' Dnevnik muškarca koji se bori sa KORONAVIRUSOM privukao SVETSKU PAŽNJU

Muškarac (43) iz Kanade opisao je petonedeljnu borbu sa korona virusom apelujući na sve da budu obazrivi i da i dalje ostanu kod kuće.

Dnevnik o KOVID-19 objavio je na Imguru gde je napisao da je pet nedelja bio bolestan, a da je poslednja dva dana borbe, kada mu je bilo i najteže, proveo u bolnici.

U početku je mislio da boluje od gripa, imao je povišenu telesnu temepraturu, pritisak u grudima i neprijatan osećaj u grlu. Nije kašljao.

Nekoliko dana imao je blagu groznicu, javio se i kašalj, a prema telefonskim savetima nadležne službe ostao je kod kuće sve dok mu se stanje nije pogoršalo, piše "Miror".

U to vreme javio se pomenuti pritisak u grudima, a dve nedelje nakon prvih simptoma napisao je: "Još uvek osećam to u grudima. Kao da me nešto peče, i to na levoj i desnoj strani grudi, i dalje kašljem. Nemam temperaturu dok ovo pišem, ali javlja se pa prođe i tako u krug".

Dodao je zatim da daje sve od sebe, ali da ga pluća bole:

"Osećam da su mi zapravo umorna pluća".

Probudio se narednog dana u dva sata ujutru i razmišljao da li da pozove Hitnu pomoć jer nije mogao da diše i počeo je da paniči.



Uspeo je da zaspi, spavao je 12 sati i sledećeg dana bilo mu je bolje, ali se stanje već narednog pogoršalo. Disanje je i dalje bilo oteženo. Porodični lekar mu je dao inhalator kako bi ublažio bol u grudima i plućima.

Opisujući kako se osećao 20 dana nakon prvih simptoma, napisao je: "I dalje imam problem sa plućima. Blaga groznica prolazi i iznova se javlja, ali je pečenje u grudima prestalo i sada sporo dišem".

Mogao je da duboko udahne, ali je za to trebalo mnogo truda. Probao je inhalator, ali nije bio siguran da li on deluje. Srce mu je ubrzano kucalo, krvni pritisak bio je visok.

Pet dana kasnije simptomi su se pogoršali.

"Imao sam osećaj kao da dišem na slamku. Mogao sam da duboko dišem, ali to je bila borba".

Narednih dana jedva je hodao do kupatila, bol u grudima nije prestajala. Imao je osećaj da na plućima ima "opekotine", koje su bolele pri svakom udisaju.

Nedelju dana kasnije je hospitalizovan, lekari su mu rekli da će ga hidrirati, a da će on morati da se bori.

I danas se ne oseća najbolje, ali mu je doktor napomenuo da će mu se stanje popraviti narednih dana. Požalio se da u bolnici u kojoj je bio lekari uopšte ne ulaze u bolničke sobe.

U Kanadi je prema poslednjim informacijama od KOVID- 19 obolelo 53,013 ljudi, zabeleženo je 3,180 smrtnih slučajeva, a oporavilo se 21,187 osoba.