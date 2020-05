Zabeležen prvi slučaj infekcije mačke koronavirusom - Evo kako se zarazila

"ENVA, nacionalna Agencija za sanitarnu bezbednost hrane, životne sredine i zdravlja na radu i Institut Paster registrovali su prvi slučaj mačke zaražene koronavirusom u Francuskoj", navodi se u saopštenju.

Institut za veterinu je na širem području Pariza testirao desetak mačaka čiji su vlasnici zaraženi. Jedna od tih testiranih mačaka je pozitivna i ima disajne i digestivne probleme.

"Prema sadašnjim naučnim saznanjima, mačke ne mogu baš lako da se zaraze koronavirusom i kada su im vlasnici inficirani", naveo je institut i podsetio da su u svetu četiri mačke inficirane.

Mnogi istraživači ocenjuju da za sada ne postoji veza da su kućni ljubimci mogući prenosioci virusa na ljude ili druge životinje.

