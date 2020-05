Kon upozorava: Izbegavanje kontakata i dalje ključno!

Epidemiolog Predrag Kon upozorio je danas da ukidanje vanrednog stanja ne znači da građani treba u velikoj meri da promene ponašanje i da i dalje ostaje ključno sprečavanje kontakata, kako virus ne bi mogao da opstane.

"To što će biti ukinuto vanredno stanje nije promena celog sveta. Mi smo sprečavali kontakte, to treba da nastavimo da radimo. Sad se to zove izbegavanje kontakta, posebno sa starijima od 65 godina i hroničnim bolesnicima. Ti kontakti omogućavaju virusu da opstane, što ih manje imamo, kraće će trajati cirkulacija virusa", rekao je Kon.

Kon ističe i da građani treba da imaju na umu da je gradski saobraćaj, koji će početi da funkcioniše 8. maja, i dalje praktično zabranjen, jer treba da ga koriste prvenstveno zaposleni da bi stigli na posao, što je sada osnovni prioritet.

Svi koji koriste prevoz moraju imati maske, rukavice, a poseban režim u saobraćaju će trajati neko vreme, dok će stručnjaci pratiti cirkulaciju virusa, kaže Kon.

Na pitanje o kolektivnom imunitetu, Kon je rekao da je on lično skeptik i da ne misli da uz ovolike mere i sprečavanje kontakta imamo prokuženu populaciju.

Navodi da bi zato trebalo tako i da se ponašamo jer je veliki broj ljudi ostao osetljiv, ali rezultati istraživanja će pokazati kakvo je tačno stanje. Rekao je da nije nemoguće da je virus bio prisutan u populaciji i ranije, na primer u decembru, ali da je sigurno da je, ukoliko se dešavalo, bilo samo sporadično.

Kon je istakao da još nije doneto rešenje o otvaranju granica i da ce se verovatno tražiti da budu testirani oni koji ulaze u zemlju. Mere karantina ili izolacije ce zavisiti od rezultata testa.