Imunolog Janković za Pink: Postepeno se vraćamo u normalan život, sada je ključna prevencija bliskih kontakata!

Srđa Janković imunolg rekao je za Pink da drugi epidemiološki talas neće biti kako prvi talas epidmeije, već da očekuje da će se to dešavati u manjim obimima bez težih zdravstvenih tegoba po one koji obole.

- Velika većina građana je na oprezu. Nerealno je da svi shvate važnost preporuka, ali je bitno da što veliki broj građana poštuje mere zaštite - kaže Janković.

Ukazao je na to da se i dalje Srbija nalazi u stanju epidemije i da je zbog toga još uvek na snazi čitav niz mera.

- Prevencija bliskih kontakata je sad ključna i sada se sprovodi tako da se ugradu u naše svakodnevne aktivnosti. Vraćamo se postepeno u normaraln život - navodi on.

Navodi da je građani u gradkosm prevozu treba da izbegnu bliske kontakte i da koriste mere zaštite.

- Građani treba da u prevozu vide da ne budu blizu jedni drugih. Suština je da izbegnemo da se mnogo ljudi tiska u bliskom kontaktu jer može doći do ponovnog razbuktavnaja virusa - rekao je Janković.

Današnji podaci goo rw da epidmeija jenjava, nažalost još gubimo ljudske živote. Mi imamo smirivanje ove pidemije. Nije još uvek kraj, moramo ovo da ispratimo do kraja.

Kako kaže, sve je više pacijenata sa lakšim simptomima.

- Očekujemo da od produžene evolucije virusa dođe do dodatnog slabljenja virusa, ali očekujemo da dođe i do daljeg slabljenja epidemije - kaže on i doao da je najbolja prevencija za zdravlje je ne dobiti koronavirus.

Ukazao je na to da se terapija krvnom pazmom pokazala kao efikasna kod pacijenat akoji imaju težu kliničku lsiku.

- Očekujemo da terapija krvnom plazmom pomaže, na osnovu iskustava u svetu. To je jedna od najstarijih metoda lečenja - naveo je on i dodao da svi članovi kriznog štaba budno prate šta se dešava u Srbiji, ali i sarađujs sa svetskom zajendicom.