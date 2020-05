EVO KO ĆE U SRBIJI MORATI DA PRIMI VAKCINU PROTIV KORONAVIRUSA Ukoliko pripadate ovoj grupi ljudi, DOBIĆETE JE!

​​​​​Vakcina protiv Covid-19 mogla bi biti spremna najranije do kraja ove godine, ili početkom naredne, smatraju stručnjaci širom sveta, ali i u našoj zemlji. Trenutno 28 proizvođača u svetu pokušava da registruje vakcinu, a najbliži tome su Kinezi, Amerikanci i Rusi. Ipak, to ne znači da ćemo odmah moći i da je koristimo.

Kada je reč o očekivanjima za Srbiju, naši stručnjaci smatraju da ćemo vakcinu imati negde do kraja sledeće godine. Tada bi, naime, trebalo da bude u potpunosti spremna, ali i bezbedna za korišćenje.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović objašnjava da trenutno u svetu vlada trka ko će prvi napraviti vakcinu, s tim što napominje da u ovom postupku nema improvizacije i da komercijalnost ne sme da pobedi. Kako ističe, najoptimističniji period je svakako da ona bude spremna do kraja godine, ali da će u široj upotrebi biti tek 2021. godine.

Bezbednost

- U toku je takmičenje ko će doći prvi, jer onaj koji je prvi napravi on najviše zaradi. Međutim, ovde se radi o ozbiljnosti i procedura se mora ispoštovati. Kada se pravi vakcina, na prvom mestu je bezbednost, provera neželjenih efekata i uspeha, jer nijedna vakcina nije upotrebljiva ako taj uspeh brojčano ne iznosi 70, 80 odsto. U ovom trenutku zvanično 28 proizvođača u svetu pokušava da registruje vakcinu, taj postupak registracije podrazumeva četiri trajala, prvi je u laboratoriji, dakle izdvajanje virusa, drugi trajala je provera na laboratorijskim životinjama, treći na dobrovoljcima jer morate da imate proveru na ljudskom organizmu. Tek četvrti trajala je registracija, a to je strog i ozbiljan proces, koji je duži od samog stvaranja vakcine - objašnjava dr Tiodorović.

Zašto se dugo čeka?

Kada se bilo gde u svetu proizvodi vakcina, ceo postupak prolazi kroz određenu proceduru, a to znači da ne sme biti ni najmanjeg propusta. U ovom trenutku u svetu, vakcinu prave najveće i najbogatije zemlje, počevši od Amerike, Kine, Rusije, ali ni Evropa ne miruje, tu su Nemci, Francuzi i drugi. Pre puštanja u upotrebu postoji jasno propisana procedura, a pre nego što stigne do nas, nju će primiti više miliona ljudi.

Dobrovoljci

Međutim, ko su prvi ljudi koji testiraju vakcinu pre nego što ona stigne do pomenutih miliona, pa i do Srbije. Kako je ukazao molekularni biolog sa Univerziteta u Torontu prof. dr Igor Štagljar, prva faza kliničkih istraživanja uključuje nekoliko desetina zdravih dobrovoljaca koji testiraju vakcinu i prate njene štetne učinke.

RUSIJA: Razvijaju dva prototipa, u toku testiranja na životinjama u Sibiru

Ruski naučnici počeli su sredinom marta da testiraju dva prototipa potencijalnih vakcina protiv novog virusa korona na životinjama u laboratoriji u Sibiru. Kako su najavili, pretklinička ispitivanja započeće za nekoliko dana, a klinička krajem juna. Očekuju da će potencijalna vakcina biti završena u poslednja tri meseca ove godine.

SAD: već krenulo testiranje na ljudima

Američka biotehnološka kompanija "Moderna" bila je predvodnik trke za vakcinom po tome što je prva stigla do faze testiranja na ljudima. Ukoliko trenutna testiranje budu uspešna, kažu, testiranje završne faze moglo bi da bude gotovo do kraja ove jeseni. SAD razvijaju 14 vakcina protiv Covid-19 u okviru programa administracije predsednika Donalda Trampa pod nazivom "Operacija nadzvučne brzine", dok se Bela kuća nada da će bar jedna vakcina biti spremna za upotrebu do januara 2021. godine. Nešto optimističniji je američki predsednik, te je nedavno izjavio da ,"nema sumnje da će se vakcina pojaviti do kraja godine".