KOGA BRIGA ZA KORONU?! Evo kako Srbi planiraju velika venčanja na leto i jesen

Svadbe u trenutnim okolnostima nisu moguće. Zbog epidemije mnoge su otkazane, neke pomerene za leto u nadi da će se epidemija ugasiti. Do 16. juna na snazi su STROGA PRAVILA. Organizatori svadbi kažu – moraćemo da ćuškamo goste da nose maske…

Venčanja je do sredine narednog meseca moguće obaviti isključivo u službenim prostorijama opština i uz prisustvo svega pet osoba – uz mladence, predviđeni su oni bez kojih se ne može – matičar i kumovi, odnosno svedoci.

To je verovatno i razlog što je od uvođenja vanrednog stanja, interesovanje za odlazak kod matičara opalo.

Od polovine juna svadbe bi trebalo već da liče na one uobičajene, ali “kresanje” broja gostiju je neminovno. Zaboravite na spisak od 400, 500 ljudi, poručuju epidemiolozi.

Još početkom ovog meseca je epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio da bi svadbe trebalo odložiti za polovinu narednog meseca jer će tada epidemiloška situacija biti daleko mirnija, ali i upozorio da se ne računa na stotine gostiju.

“Niko ni od naših suseda nije odjednom dopustio veliki broj ljudi. Ni u Evropi nemate slobodno 500 ljudi. Svi su se ograničili na 50 do 100 ljudi. Moguće je da ćemo mi tada imati procenu koja će biti bolja, sadržajnija, sigurnija i da ćemo na osnovu toga reći da je u redu da bude, na primer, 150 ljudi. Ali će i dalje morati da se poštuju mere u smislu da u tom restoranu gde slave prođu kroz dezo-barijeru, da tu budu dezinfekciona sredstva, da konobari nose maske i drugo”, rekao je epidemiolog.

SVADBA U ČETVRTAK, PONEDELJAK... KOGA BRIGA, SAMO DA JE BUDE

Jelena D. je jedna od onih koja je sudbonosno “da “ trebalo da izgovori ovog meseca, ali je već po proglašenju vanrednog stanja pozvala menadžera restorana u kojem je svadba trebao da bude održana i promenila datum.

"Nama je bilo zakazano za 10. maj. Čim je proglašeno vanredno stanje, i kada je već bilo izvesno da će se otkazivati sva venčanja, sa menadžerom sam se čula i dogovorila datum 17. septembar, što je zapravo četvrtak, što je naravno bezveze, ali eto, s obzirom na okolnosti, ljudi pomeraju čak i za ponedeljak, utorak", kaže Jelena.

Od tog trenutka sve što se tiče planiranja venčanja je stalo kaže naša sagovornica.

"Nekako za sada ne želim ni da se bavim planiranjem, pa da se opet nesto slično desi, kako najavljuju”, kaže Jelena, koja je za devojačko veče trebalo da ide na Maltu.

"To je bio trenutak kada sam zaplakala. Jednog dana sam saznala da je tamo trebalo da putujem, a i ujedno i to da je otkazano. Deset mojih devojaka je organizovalo putovanje iznenađenja, ja ne bih saznala sve do aerodroma gde idem”, priča setno ova devojka.

Jelena je i dalje u strahu kako će sve izgledati i u septembru.

"Plašim se da mnogi neće moći da dođu. Imamo dosta gostiju iz inostranstva, a i sa Kosova takođe, odakle sam rodom. Svakako da ga voljno ne bih nazvala inostranstvom, ali znate, i tu postoje neke granice koje treba da se otvore i uz to još budućih nepoznanica, kako će to sve ići... Pustiću još malo vremena da prođe, pa ću se,nadam se, baciti na planiranje", iskrena je naša sagovornica.

SVE NEIZVESNO ZA MLADENCE I GOSTE IZ INOSTRANSTVA

Jeleninu bojazan deli još mnogo parova koji ne znaju da li mogu da računaju na goste iz inostranstva, jer po odluci Krizbog štaba Vlade Srbije državljani Srbije mogu da uđu u našu zemlju i kreću se bez ograničenja uz negativan PCR test na korona virus, ne stariji od 72 sata. Ukoliko nemaju urađen test sa negativnim rezultatom moraće da budu u kućnoj samoizolaciji u trajanju od 14 dana.

Kada je reč o strancima pravila su još stroža. Oni mogu u Republiku Srbiju ući uz dva uslova - negativan PCR test na korona virus ne stariji od 72 sata i potvrdu koju izdaje komisija koju čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ove odluke važe do 31.maja, a za naredne mesece je još rano govoriti.

Kako su nam rekli u više agencija za organizaciju venčanja sve svadbe koje su zakazali naši ljudi iz inostranstva su otkazane ili pomerene za narednu godinu.

“To su letnje svadbe, kako ih mi zovemo. Obično je jedan od supružnika stranac i te svadbe se odražavaju celog leta, sve do kraja avgusta. Tako nam je javio par iz Australije da neće moći uopšte da se venčaju ove godine jer njihova zemlja ne daje dozvole za izlazak iz zemlje narednih šest meseci”, rekla je vlasnica agencije za organizaciju venčanja.

U drugoj agenciji kažu da su i njihovi inostrani klijenti otkazali svadbe.

"Imam mladu koja kaže - ili se udajem ove ili iduće u ovo doba. Devojka želi 400, čak 250 ljudi dolazi iz inostanstva. U prvobitnoj verziji trebalo je da ih sačekam na aerodromu da organizujem hotel za četiri dana, turistički obilazak. Sve je to neozvodljivo, a pitanje je da li će to biti moguće i na jesen“, kaže vlasnica ove agencije i dodaje:

"Još ne znamo kako će se tretirati...Svi gosti bi trebalo da lete, pitanje je kako će aerodrom raditi, pa onda ako idete 14 dana u izolaciju. Svi smo i sivoj zoni i nemamo još uputstva.“

TRUDNE MLADE NISU ČEKALE

Za razliku od mladenaca iz inostranstva, domaći su uglavnom pomerili slavlja. Trudne mlade pak nisu mogle da čekaju, pa su i u vanrendom stanju izgovorile to čuveno "da."

Mlade su bile u drugom stanju, pa nije bilo pomeranja. Svi očekuju da će ljudi doći sa strahom i narednih pet meseci, ali eto…prva svadba nam je zakazana za 28.jun. Puni su čak i oktobar i novembar iako tada i vreme ne ide na ruku”, kažu u agenciji "Samo kaži da."

Većina mladenaca ne pristaje na "polovičnu svadbu", i hoće stotine gostiju po svaku cenu.

"Svi koji su hteli svadbu za 400 ljudi ne žele da smanje, samo pomeraju za godinu dana. Ako je mlada trudna onda planiraju venčanja u užem krugu na leto, a sledeće godine sa krštenjem detata i veliku svadbu", kažu u agenciji.

ORGANIZATORKA: MASKE I DISTANCA PRVIH SAT VREMENA

A kako će izgledati te svadbe još niko ne zna. Preporuka je da se nose maske, rukavice, bude na bezbednoj razdaljini. A da li je to realno?

Naše sagornice kažu da je preporuka da slavlja koja budu organizovana u narednom period budu tako organizovana da se poštuju distance, nošenje maski i rukavica. Međutim, ne veruju da će tako nešto biti izvodljivo.

"Mladenci će doći sa gostima, svi ćemo biti sjajno obučeni sa rukavicama i maskama. Sve se svodi na ličnu odgovornost, ali verujem da ću i ja sa pomoćnicima morati da ih ćuškam i opominjem da ne skidaju maske i rukavice", iskrena je sagovornica iz agencije.

"Sve je to preporuka. Određeni restorani su rekli da ako može da stane 100 gostiju, u ovoj situaciji će limitirati na 70 ljudi, kako bi postojala razdaljenina od dva metra između stolova. E sad...moje mišljenje je da će ta distanca i zaština oprema biti prvih pola sata, sat, a onda kreće ljubakanje, igra na podijumu. Svi znamo kakve su naše svadbe“, kaže ova organizatorka venčanja i dodaje da joj je u firmu pre nekoliko dan došli budući mladenci i da nijedno nije nosilo maske.

U jednoj drugoj agenciji ističu da veruju da će starija populacija nositi maske, ali da će ipak sve zavisiti od familije do familije.