Tramp nedelju i po dana preventivno uzima NEISPITANI LEK! Čuo da je dobar, iako je dokazano da izaziva NEŽELJENE EFEKTE

Donald Tramp rekao je da preventivno koristi lek protiv malarije hidroksihlorokin više od nedelju dana, iako nije dokazano da on pomaže protiv koronavirusa.

"Koristim ga. Pre par nedelja sam počeo da ga uzimam. Mislim da je dobar, čuo sam pozitivne stvari o njemu", rekao je Tramp i dodao da "bismo bili iznenađeni brojem izloženih radnika koji ga koriste".

Tramp je često spominjao hidroksihlorokin kao lek koji će napraviti prevagu u borbi protiv koronavirusa. Lekari ga najčešće koriste za lečenje reumatoidnog artritisa i lupusa.

Brojna klinička istraživanja imaju za cilj da utvrde da li je efikasan protiv koronavirusa, ali za sada nema potvrde o tome.

Hidroksihlorokin može da izazove i neželjene efekte kod pacijenata, a Tramp ga je promovisao u borbi protiv kovida-19 uprkos savetima stručnjaka.

