"KAO DA MI JE NEKO UBRIZGAO VATRU U VENE" Dečak (14) koji je imao Kavasaki sindrom ispričao detlje PAKLA kroz koji je prošao (VIDEO)

Kada je Džek Mekmorou (14) sredinom aprila primetio osip na šakama, ni on, ni njegovi roditelji nisu mislili da je u pitanju nešto ozbiljno. Pretpostavili su da je to reakcija na silna sredstva za dezinfekciju ruku koja je koristio tokom pandemije korona virusa.

Kada su se tinejdžeru iz njujorške četvrti Kvins zamaglile oči, roditelji su mislili da je to zato što provodi previše vremena za kompjuterom, ali onda su se pojavili i bolovi u stomaku i mučnina, tako da više nije mogao da jede. Na kraju je dobio visoku temperaturu, a lekar mu je prepisao antibiotike.

Deset dana kasnije stanje mu se još više pogoršalo, pa su se dotadašnjim simptomima pridružili i suv kašalj i metalni ukus u ustima. Sve dok jednog jutra više nije mogao da se pomeri.

Tek je drugi test na kovid-19 bio pozitivan

- Imao sam jake bolove, bio je to probadajući, pulsirajući bol. Kao da mi je neko ubrizgavao vatru u vene – kaže Džek za „Njujork tajms“.

14-year-old Jack McMorrow says he is “living proof that you do” need to worry about coronavirus even if you are young.



He is recovering from a frightening new coronavirus syndrome which he said felt like “straight-up fire” in his veins. pic.twitter.com/hHag1RrjpE