PRIČA IZ DOBA KORONE KOJA SLAMA SRCE! Pas tri meseca SVAKOG DANA dolazio u bolnicu - EVO KOGA JE ČEKAO!

Njegov vlasnik u februaru je hospitalizovan u bolnici u Vuhanu jer je bio zaražen koronavirusom, a samo pet dana nakon toga je preminuo. Đao Bao strpljivo je čekao u hodniku bolnice puna tri meseca nadajući se da će se vlasnik pojaviti, piše LADBible.

Osoblje bolnice nekoliko puta ga je pokušalo skloniti i oterati iz bolnice, a svaki put kad su ga odveli negde dalje, on je pronašao put da se vrati i čeka. Sredinom marta, kada su mere u Kini popustile i supermarket u sklopu bolnice se ponovno otvorio, prodavac je počeo brinuti za psa.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh