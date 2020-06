NAJNOVIJA INFORMACIJA! Od danas novi način testiranja na koronu, svako će prvo raditi OVAJ TEST

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Simon Dawson/Pool via AP | |

Od danas je promenjen način testiranja na koronavirus i svako ko se testira radi Elisa test, odnosno brzi test na antitela i ukoliko on pokaže aktivno prisustvo virusa, radi se PCR (pi-si-ar) test, koji bi to trebalo i da potvrdi.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" prosledio je danas svim zdravstvenim ustanovama odluku Kriznog štaba da je " primarni način testiranja serološko testiranje, pa posle utvrđivanja IgM antitela radilo bi se PCR testiranje na kovid 19".

Do sad je kovid 19 utvrđivan isključivo PCR testovima, koji se baziraju na analizi brisa nosa i ždrela, a od danas se to najpre čini Elisa testom, koji se radi analizom uzorka krvi iz vene.

Elisa test, odnosno brzi test, za 15-ak minuta pokazuje da li osoba ima u ovom momentu virus ili ga je ranije preležala. Ukoliko test pokaže IgM, odnosno da je virus sada u organizmu, radi se PCR test, koji važi za pouzdaniji i koji bi trebalo da pokaže da li je zaista ta osoba kovid pozitivna.

Brzi test je i jeftiniji za zdravstveni sistem od PCR testa, što pokazuju i cene za one koji bi da se testiraju na sopstevi zahtev, odnosno za one koji ne ispunjavaju definiciju slučaja da bi to učinili o trošku države. Elisa se plaća 1.200 dinara, a PCR 6.000.