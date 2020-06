RASTE BROJ ZARAŽENIH KORONAVIRUSOM U PEKINGU! Evo kako se virus proširio

Nakon 56 dana mirnog perioda u kom nije bilo novih slučajeva korona virusa u prestonici Kine, Peking je zabeležio značajan porast novoobolelih u proteklih nekoliko dana.

Od nedelje je potvrđeno više desetina zaraženih, a 36 slučajeva koji su potvrđeni do juče dovedeni su u vezu sa pijacom "Sifandi holsejl", što je ponovo u centar pažnje dovelo ove pijace odakle se navodno virus proširio u Vuhanu još u decembru.Prema rečima Vu Zunjoua, šefa epidemiologije u kineskom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, izvor zaraze je možda kontaminirao morsku hranu ili meso na pijaci jer Kina uvozi mnogo morskih plodova, ovčetine i govedine.

Ljudi koji rukuju hranom mogli su tada da budu zaraženi zaleđenom granom, objavila je CCT.

- Što je niža temperatura, virus će preživeti duže. Nakon što se ovi proizvodi isporuče na pijacu u Pekingu, ljudi će tokom rada da diraju te proizvode rukama i mogu da se zaraze prilikom trljanja nosa ili očiju - objasnio je on. Dodao je da je moguće i da je veliki protok ljudi uticao na širenje virusa.

U petak je menadžer pijace "Sinfadi" otkrio da je korona virus otkriven na dasci za sečenje uvoznog lososa, a takvo otkriće je podstaklo strah u javnosti da čak i pojedu ribu.

Explainer: Why did coronavirus cases reappear in Beijing after 56 days? Why has a food market become the focus again? Read and find out: https://t.co/8TrJGnToYQ pic.twitter.com/ElLFJSCuQw