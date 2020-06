Mikrobiolog otrkiva: Postoje tri scenarija za ponašanje koronavirusa na jesen

“Covid 19 u Italiji je manje agresivan i slabije cirkuliše i očigledno je da je osetljiv na visoku temperaturu”, kaze primarijus Roberto Rigoli, potpredsednik italijanskog udruženja mikrobiologa, u razgovoru za list “Il Mesadžero”.

U severnoj pokrajini Veneto upravo je završeno istraživanje, analiza više od 60 hiljada testova na koronavirus.

Veneto je bolje prošla tokom pandemije zahvaljući činjenici da je među stanovnistvom masovno provedeno testiranje i traganje za eventualno zaraženim.

“Ono što nas očekuje sa Covidom19, sa sigurnošću niko ne može predvideti. Tri su moguća scenarija: da se zaraza vrati, odnosno da virus na jesen bude jednako agresivan, ali to mi se čini malo verovatnim. Druga varijanta je da se desi kao sa virusom H1N1, koji je takođe iz grupe koronavirusa, i drugim sličnim koji su postali dobri i čine deo virusa koji se vraćaju svake godine u sezoni, i treća da bude kao sa virusom SARS koji se pojavio 2003 i 2004, uradio to sto je uradio, i nestao", rekao je on.

Rigoli izražava nadu da ce se scenarijo oko perspektive covida odvijati po trećoj varijanta, tim pre što je ovaj virus je po svojoj strukturi veoma slican Sars-u”