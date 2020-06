Borna Ćorić i još dva tenisera sa Adria Tura imaju koronavirus!

Posle Grigora Dimitrova, kod još trojice tenisera zabeležen je pozitivan test na korona virus, javlja hrvatski Indeks. Ovaj portal piše da je pozitivan test kod hrvatskog tenisera Borne Ćorića, i kod još dvojice tenisera čiji identitet nije otkriven.

Finale Adria Tour-a otkazano je neposredno pred samo finale između Novaka Đokovića i Andreja Rubljova.

Nakon što je Goran Ivanišević saopštio publici da se finale otkazuje, usledile su salve zvižduka sa tribina.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ