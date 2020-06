Kon: Blizu toga da se predloži vanredna situacija u Beogradu

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je blizu toga da se u Beogradu predloži vanredna situacija kao u Novom Pazaru, jer je, kako je istakao, potrebno donositi mere brzo pošto se za tri dana može duplirati broj zaraženih.

Beograd je najznačajniji, rekao je Kon i naveo da imamo 161 zaraženog studenta.U Beogradu su zaraženi mahom starosti između 20 i 40 godina, rekao je Kon i dodao da je u noćnim klubovima nemoguće organizovati mere za razliku od utakmica.

-Ako bismo svi nosili maske velika je zaštita. Ja sam za kažnjavanje u autobusu ko masku ne nosi. I to nije prihvaćeno. Mi se sada nalazimo u najpovoljnijem periodu. U jesen i zimu nas čeka nešto ozbiljnije. Ostavimo najrestriktivnije mere za taj period. Nikada mi nismo prihvatili švedski model i besan sam za ovaj naslov da smo žrtvovali živote ljudi - istakao je Kon.

Govoreći o trenutnoj situaciji, doktor Kon je objasnio da je jasno da smo svi pogrešili, a da se mere, kada je reč o utakmicma, nikada nisu ukidali, ali da je veliko pitanje da li su se sprovodile."

Odmah posle 11. juna sam poslao predlog da mora na neki način ti klubovi da se obaveste da ne mogu tako da se ponašaju ili će biti kažnjeni. Posle toga sam tražio da se to komunicira sa javnošću da ako su bili tamo da izbegavaju kontakte. Ja se ne perem, meni je važno da se shvati da je virus naš protivnik - kaže Kon i dodaje da su se na Infektivnoj dešavali incidenti.Kon je ponovio da stariji od 65 godina više neće biti zatvarani najavio da će ako se ta mera bude našla na dnevnom redu podneti ostavku jer su oni "najdisciplinovaniji deo populacije".

Epidemiolog je naglasio da su i lekari očajni zbog pritiska.

-Oni što misle da bi bili bolji možda im se samo čini. Sigurno smo negde grešili. Gde je ta greška, treba to ispitivati - rekao je Kon.

Smatra da je normalno i da svi znaju da izbori treba da se održe.

-Bilo je pritisaka u vezi sa izborima. To je epidemiološki vrlo rizično. Da je ponašanje bilo kako treba i da su mere bile sprovedene bilo bi sve dobro. Stvoreni su svi uslovi za normalne izbore. Predizborni skupovi su rizičniji. Ideja da mi vršimo pritisak preko javnosti da se izađe na izbore apsolutno bi značilo da utičemo na glasače. Sad je ugroženo poverenje, potpuno se zablokirala situacija. Neću da se pravdam - kaže Kon i dodaje da je procena bila da izbori mogu da se održe.

Kon ističe da je neistina da su žrtvovali živote zbog izbora.

-Svaliti sve na pojedince iz Kriznog štaba je loše. Odluke su donesene i tu je kraj. Ja nisam glasao zato što smatram da moj posao zahteva stranačku neodređenost. Dva cilja imam da se sačuvaju životi i zdravstveni sistem - dodaje epidemiolog.

Kon kaže da ne zna ni za kakva zataškavanja te da to treba što pre da se raščistiti.

-U određenim situacijama kao što je pandemija, vi imate IT sistem koji registruje umrle i to nije ono što je zakonski regulisano. Za ovo treba da odgovaraju oni koji su nadležni i to što pre zbog poverenja. Sad je bitno vratiti se na istinu - navodi Kon.

Pojašnjava da priča o tome da neko laže zbog izbora njemu je neprihvatljiva, te da je to za ostavku svakako.