SRĐA JANKOVIĆ ZA PINK: U svakoj starosnog grupi imamo one koji su osetljivi, a da to možda i ne znaju. Lična odgovornost je osnov svega! (VIDEO)

Nadali smo se da ćemo doći do toga da imamo nula slučajeva, to se nažalost nije dogodilo. Treba da uvažimo da je ovaj virus prisutan i da ima dovoljan potencijal da nam naudi još uvek, rekao je za TV PINK doktor Srđa Janković, imunolog.

Dr Janković ističe da su sve vreme znali da epidemija nije gotova.

Kako kaže, lična odgovornost je osnov svega, i dodaje da su preporuke sve vreme bile na snazi, ali da sada moraju da se pojačaju zakonskom obavezom i kontrolom.

„Sa epidemiološkog stanovišta važno je da se one poštuju i sprovode“, rekao je dr Janković.

Dr Janković ističe da sada imamo mnogo veći broj mladih ljudi koji su zaraženi, što kako kaže, oslikava mehanizam toga kako su zaraženi.

„Bilo je dosta okupljanja bez mera zaštita koje nisu bile odgovarajuće. To doprinosi tome da je veći broj mladih zaražen. To nije tako loše, jer oni nisu rizična grupa, ali ipak u svakoj grupi imamo one koji su osetljivi a da to možda i ne znaju“, kaže dr Janković i dodaje da nisu samo stari oni koji mogu postati žrtve koronavirusa, kao i da svako može imati „ahilovu petu“ a da to i ne zna.

Kako kaže, ideja da treba dopustiti zaražavanje grupa mlađih ljudi, u ime sticanja kolektivnog imuniteta, nije nešto iza čega bi lično stao.

„Lično ne mogu da predložim da se svi namerno zaražavamo da bismo stekli kolektivni imunitet jer se tako razbuktava epidemija. A ako je razbuktamo, imaćemo tačno ono zbog čega smo preventivne mere od početka i sprovodili, a to je veći broj obolelih i preminulih, kao i veće opterećenje zdravstvenog sistema, što indirektno vodi do većeg broja preminulih“, rekao je dr Janković.

Ističe da, iako je kolektivni imunitet važan, nije svrsishodno prečicom ići do njega.

Dr Janković ističe da su žarišta lokacije gde je virus prisutniji i odakle može da se proširi i dalje.

„Za sada onaj deo mera koji ima zakonsku obavezu, odnosi se na mesta gde je ubrzano širenje virusa na delu, ali u skladu sa situacijom, te obaveze se mogu proširivati“, rekao je dr Janković.