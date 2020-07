POSLUŠAJTE OVAJ SAVET DR KONA: Svakoga koga sretnete možete smatrati zaraznim!

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je aktivnost koronavirusa sve veća i da smo u maksimumu koji će trajati bar još nedelju dana.

Osnovna stvar je da je došlo do prenosa virusa direktnim kontaktima i situacija je sada takva da svakoga koga sretnete možete smatrati zaraznim, poručio je Kon.

On je naglasio da je do većeg prenosa virusa došlo zbog direktnog kontakta što znači da je naše ponašanje građana dovelo do toga, prenosi Javni servis.

pročitajte još EPIDEMIOLOZI UPOZORAVAJU: Evo zašto nam preti velika OPASNOST od korone narednih nedelja

-Osnovno je da shvatimo da među testiranima u nekim kovid ambulantama u Beogradu nalazimo i do 85 odsto pozitivnih. Epidemiološka situacija je nepovoljna i neophodno je sprovoditi mere koje su već donete. Zaštita sa maskama kada ih svi koriste, posebno u zatvorenom prostoru, jeste čak 99 odsto, a ako ih ne koriste svi, onda je znatno manja, 30 odsto. Situacija je sada takva da svakoga koga sretnete može biti zarazan i to mora tako da se posmatra - naglasio je Kon.

Kon je objasnio da nije neobično to što sve više mladih dobija koronu, jer je uobičajeno kada duži period imate lakšu kliničku sliku, imate takozvano tiho prokužavanje, i na kraju se desi da dođe do potpune infekcije, koja izazove tešku formu bolesti.

Kon je rekao da je važno da se poštuju donete mere a da će o novim merama odlučivati krizni štab.