PIK KORONE ČEKA NAS ZA VIKEND: Epidemiolozi otkrivaju kako će se virus kretati među populacijom

Što se slabljenja virusa tiče, on ne slabi, već se smanjenje broja inficiranih koji ga mogu preneti.

Pravi pik virusa korona u Srbiji najverovatnije ćemo imati za pet ili šest dana, iz prostog razloga što merimo šta se dešavalo, od utakmica, skupova koji su bili organizovani, rođendana, svadbi, žurki, a toga je bilo mnogo.

Onda morate da merite vreme inkubacije, najčešće od sedam do deset dana, pa do maksimum 14 dana. Tek kad to prođe, a to ne možemo reći pre kraja nedelje, onda možemo da odahnemo, izjavio je epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović.

Profesor Tiodorović istakao je da su na tim skupovima uglavnom boravili mladi ljudi, koji mogu biti pozitivni na virus, a da nemaju nikakve simptome ili imaju lakšu kliničku sliku, s tim što su oni kao takvi veoma rizična grupa, sklona prenošenju infekcije, naročito ako se u njihovoj okolini nađu osobe s oslabljenim imunitetom.

Virus je tu...

- Broj zaraženih zavisi od toga kako se mi ponašamo. Ako imamo organizovane žurke, utakmice, skupove, na kojima se ne poštuju preporučene mere, sasvim je očekivano da ćemo u narednim danima dobiti novozaražene. U Nišu su se, recimo, pre izvesnog perioda održavali razni skupovi, utakmica, pa i žurke. U ovom trenutku je situacija mirna, a kakva je prava slika, znaćemo tek za nekoliko dana, izjavio je u nedavno Tiodorović.

Što se slabljenja virusa tiče, epidemiolog je istakao da virus ne slabi, već da se smanjenje broja inficiranih koji virus mogu preneti, te se stiče utisak da je on postao slabiji.

- Smanjujemo broj onih koji virus mogu preneti, pa se zato čini da je virus oslabio, međutim, on je tu i ne bi trebalo to da zaboravimo. Upravo zbog prevelikog opuštanja, mi danas beležimo porast zaraženih. Mere se primenjuju u Beogradu, kao i lokalno, mi ćemo nastaviti da pratimo kako se kreće epidemiološka situacija, pa ćemo tako reagovati - izjavio je profesor Tiodorović.

On navodi da građani moraju biti svesni da se za potrebe testiranja javljaju oni koji imaju tegobe, i da nema potrebe da oni koji su uplašeni, koji su možda samo bili u nekom daljem kontaktu sa zaraženima gube vreme i izazivaju gužvu.

- Ako to bude i mala tegoba, blaga temperatura, bol u grlu, to ima opravdanja. Mi ovoga trenutka imamo utisak da postoji veliki procenat onih koji nemaju nikakve tegobe, a javljaju se za pregled, da to nije neophodna mera i da doprinosi stvaranju straha - istakao je Tiodorović.

Nije najgori scenario

Da niko nije očekivao da će virus korona imati ovakav potencijal tokom leta, istakao je i epidemiolog dr Predrag Kon, koji smatra da trenutni scenario nije najgori koji je mogao da se desi i da to što se drugi pik dogodio tokom leta predstavlja olakšavajuću okolnost, jer se "ne sudara sa sezonskim gripom".

- Mislim da smo mi sada na maksimumu drugog pika. Jako je važno da se ove mere uspostave, makar se primenjivale i sankcije ako se ne budu poštovale - istakao je epidemiolog Predrag Kon govoreći o situaciji u Beogradu.

Pre dva dana krizni štab doneo je mere koje se odnose na Beograd, a tiču se nošenja zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, te ukoliko se ove mere ne budu poštovale, uskoro bi mogle da uslede i kazne. Međutim, uvođenje restriktivnih mera zaštite zbog virusa korona na teritoriji cele Srbije nema smisla, izjavila je epidemiolog Darija Kisić Tepavčević.

Ona je naglasila da je u pojedinim delovima zemlje epidemiološka situacija izuzetno stabilna i da danima i nedeljama nema potvrđenih novih slučaja Covida 19. Kisićeva je kazala da se intenzivno prati epidemiološka situacija u celoj zemlji i da je oko dve trećine prijavljenih slučajeva infekcije virusom korona u Beogradu.

- Donošenje mera na nivou cele Srbije nema smisla jer se pokazuje da u određenim delovima zemlje nema potrebe za tim, pošto su stanovnici u tim delovima poštovali mere - rekla je Kisićeva.

Kisićeva je napomenula da veliki broj novozaraženih u Beogradu navodi da ne zna gde su se zarazili, dok je, kako kaže, u manjim mestima mnogo jasnija situacija i većina obolelih prijavljuje da su bili u zatvorenim prostorima sa većim brojem ljudi na proslavama.

- Niko nije mogao da se inficira ako nije došao neposredno u kontakt sa zaraženom osobom, nije dovoljno da ste samo prošli kraj te osobe, već da ste najmanje 15 minuta bez ikakvih mera prevencije bili u blizini inficirane osobe - rekla je ona.

Podaci o kolektivnom imunitetu nam sad ne pomažu

Tiodorović navodi da ne bi mnogo obraćao pažnju na podatak o kolektivnom imunitetu od 6,4 %.

- Treba pohvaliti celu ekipu Medicinskog fakulteta u Beogradu koja radi jedan težak posao. To što su oni uradili, to je jedno pilot istraživanje. Otprilike se uklapa sa podacima drugih zemalja u Evropi. Nije to podatak koji može da nam da odgovore. Kao pilot istraživanje, ono ukazuje na put daljeg istraživanja. Broj obrađenih slučajeva od 1.000 je značajan broj, ali nam treba mnogo više. Niko u Evropi nije dostigao cilj od 60 odsto - zaključio je Tiodorović.

Na respiratoru 81 osoba

U poslednja 24 sata na korona virus je testirano 9.013 osoba, njih 359 bilo je pozitivno, dok je, na žalost, preminulo šestoro pacijenata. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta "Batut", na respiratorima širom Srbije se nalazi 81 osoba, dok je 1.996 aktivnih slučajeva obolelih od korona virusa. Kako se saznaje, 80 odsto novoobolelih je iz Beograda.