TIHI UBICA VREBA IZ KLIMA UREĐAJA?! Nestorović: Meni se čini da je ovo NOVI VIRUS! Na kraju priče, UVEK JE BIL GEJTS!

Pulmolog dr Branimir Nestorović izjavio je da lek remdesivir nije efikasan u lečenju korone i da je iznenađen što ga je EU odobrila, ocenjujući da tu nije reč o medicini, već uticajima, kao i da se "na kraju priče uvek dođe do Bila Gejtsa". Ukazao je i da sada više oboljevaju mladi, što pokreće pitanje da li je reč o novom virusu.

Smatra da bi trebalo da se uradi nova proširena dijagnostika na neke nove uzročnike, evo i zašto:

- Postoji bakterija legionela, bakterija koja voli vlagu i zatvorenost, koja živi u uređajima centralnih klima. Gomila klubova je bila zatvorena mesecima, a upravo ova bakterija izaziva zapaljenje pluća kod mladih ljudi! To je karakteristično kod sportista koji borave u kampovima. Po meni, to bi trebalo pročačkati, jer to nije korona, rekao je Nestorović.

- Prema jednoj velikoj studiji pojavila se nova verzija virusa koja može da zarazi više ljudi, ali po posledicama navodno nije jača od prethodne verzije. Pre jedno mesec dana pojavio se virus D koji ima povećano prenošenje, a da li je ozbiljnije od prethodnog, tu postoje sporenja. Mi smo završili epidemiju 1. maja i do 1. juna se praktično ništa nije događalo. Onda je u junu krenuo novi talas koji ne izgleda kao prvi. Nisu toliko ugroženi stari ljudi. Meni ne liči na isti virus - konstatovao je dr Nestorović, napominjući da ta teza, međutim, još nije potvrđena.

Prema njegovim rečima, pojava novih simptoma podudarila se sa dolaskom ljudi iz Švajcarske i Italije koji su verovatno to doneli.

Govoreći o antitelima, smatra sledeće:

- Nemojte da se sekirate ako ih nemate. Izgleda da kontakt sa decom dovodi do stvaranja imuniteta. U Italiji je preminuo samo jedan pedijatar u prethodnom periodu, ali on je bio star, imao je više od 70 godina - naveo je doktor Nestorović.