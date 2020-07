Otkriveni UZNEMIRUJUĆI PODACI - Kako COVID-19 oštećuje MOZAK?!

Infekcija koronavirusom može prouzrokovati delirijum, moždani udar i oštećenje živaca kod „većeg broja pacijenata od očekivanog“, pokazalo je istraživanje.

Stručnjaci sa Univerzitetskog koledža u Londonu izvestili su o "povećanju" retke upale mozga za koju se zna da je aktivirana virusnim infekcijama. Obično se javlja kod dece, akutni diseminovani encefalomijelitis - ili ukratko - ADEM - utiče i na mozak i na kičmenu moždinu.

Uslov - koji može uslediti od manjih infekcija poput prehlade - vidi imunološke ćelije aktivirane da napadaju masni zaštitni omotač koji pokriva živce. Istraživači upozoravaju da kliničari moraju biti svesni rizika od neuroloških efekata kako bi se pomoglo ranim dijagnozama i poboljšao ishod pacijenta.

- Identifikovali smo veći broj ljudi od očekivanog sa neurološkim stanjima, poput upale mozga - rekao je konsultant neurolog Majkl Zandi sa Univerzitetskog koledža u Londonu.

Pojava ovih stanja, dodao je, "nije uvek bila u korelaciji sa težinom respiratornih simptoma."

- Trebali bismo biti svesni i paziti na ove komplikacije kod ljudi koji su imali COVID-19. Da li ćemo videti epidemiju velikog obima oštećenja mozga koja je povezana sa pandemijom - možda sličnom izbijanju letargije encefalitisa 1920-ih i 1930-ih godina nakon pandemije gripa 1918. godine - ostaje da se vidi.

Istraživači su takođe otkrili da su i druge neurobiološke komplikacije - uključujući delirijum, moždani udar i oštećenje živaca - povezane sa koronavirusom.

U svojoj studiji, dr Zandi i kolege proučavali su 43 pacijenta - uzrasta od 16-85 godina - sa oba neurološka simptoma ili potvrđenim ili sumnjivim COVID-19 koji su lečeni u Nacionalnoj bolnici za neurologiju i neurohirurgiju u Londonu.

Prema istraživačima, mnogi pacijenti nisu imali bilo koji od respiratornih simptoma koji su često povezani sa koronavirusom. Među grupama, tim je identifikovao 10 slučajeva privremene disfunkcije mozga sa delirijem, osam slučajeva moždanog udara i osam slučajeva oštećenja živaca. Bilo je i 12 slučajeva upale mozga - kod devet takvih pacijenata dijagnostifikovan je ADEM. U normalnim okolnostima, londonski tim rekao je da će prosečno videti samo jednog odraslog pacijenta sa ADEM-om, ali da se ta vrednost povećala na najmanje jednog pacijenta nedeljno, tokom pandemije.

Međutim, istraživači kažu da SARS-CoV-2 - virus koji izaziva COVID-19 nije otkriven u mozgu ili kičmenoj tečnosti nijednog testiranog pacijenta. Ovo, objasnili su, sugeriše da virus nije direktno izazvao neurološke simptome i da bi neke komplikacije COVID-19 mogle proizaći iz imunog odgovora, a ne od samog virusa.

- Potrebne su dalje studije da bi se tačno utvrdilo zašto neki pacijenti sa COVID-19 razvijaju neurološke komplikacije - zaključili su istraživači.

- S obzirom na to da je bolest prisutna samo nekoliko meseci, možda još uvek ne znamo koja dugoročna šteta može da prouzrokuje COVID-19 - rekao je autor rada i neurolog Ross Paterson, takođe sa Univerzitetskog koledža u Londonu.

- Lekari moraju biti svesni mogućih neuroloških efekata, jer rana dijagnoza može poboljšati ishode pacijenta. LJudi koji se oporavljaju od virusa trebalo bi da potraže stručni zdravstveni savet ako dožive neurološke simptome. Naša studija unapređuje razumevanje različitih načina na koje COVID-19 može uticati na mozak - dodala je autorka i neurologa Rejčel Brovn, takođe sa Univerzitetskog koledža u Londonu.

Takva saznanja, dodala je, "biće najvažnija u kolektivnim naporima za podršku i upravljanje pacijentima u njihovom lečenju i oporavku."

