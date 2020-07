TUGA! Kraljica preminula od Kovida-19!

Južnoafrička kraljica Nolojiso Sandile preminula je od virusa kovid-19, potvrdila je danas kraljevska porodica.

Sestra aktuelnog Zulu kralja Gudvila Zvelitinija, kraljica Nolojiso (56) bila je regent kraljevske porodice, prenosi BBC.

Predsednik Juže Afrike Siril Ramafoza opisao ju je kao "bastion tradicionalnih vrednosti i inspirišućeg lidera naroda" i dodao da je imala značajnu ulogu u razvoju kraljevstva u Istočnom Kejpu.

U Južnoj Africi postoji sedam monarhija koje predstavljaju različite etničke grupe i klanovi.

Saddened by the news that Queen Noloyiso Sandile of AmaRharhabe Kingdom passed away after contracting #COVID19. May her soul rest in perfect and eternal peace. #RIPQueenNoloyisoSandile pic.twitter.com/eV08yhjhdw