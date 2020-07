Patolog otkrio ŠTA JE PRONAĐENO U ORGANIMA preminulih od Kovida-19: "Ovo je dramatično"

Autopsije ljudi koji su preminuli usled korona virusa uveliko se vrše, a patolog otkriva da je jedno otkriće zabrinulo sve lekare.

Dr Ejmi Rapkivic, predsedavajuća na odeljenju za patologiju na Langone Medical Center u Njujorku dala je intervju u kome je izjavila da su lekari posebno zabrinuti zbog činjenice da su autopsijom pronađeni ugrušci krvi u telima preminulih od Kovida-19.

- Znali smo da su neki od pacijenata skloni zgrušavanju krvi usled Kovida, ali tek sada vidimo koliki je procenat ljudi koji su time pogođeni. Ukratko, stanje je dramatično - kaže ona, dodajući da je zgrušavanje krvi primećeno ne samo u velikim krvnim sudovima, već i u onim manjim.

- To je dramatično jer se na početku pandemije mislilo da se to odigrava samo u većim krvnim sudovima. Svakako smo to očekivali u plućima, ali ove autopsije su otkrile zgrušavanje krvi praktično u svakom ogranu - kaže ona, dodajući da su saznanja patologa objavljena krajem juna u naučnom časopisu The Lancet journal EClinicalMedicine.

Pored toga, postoji još jedno neočekivano otkriće, vezano za megakariocite, velike ćelije koštane srži od koje otkidanjem malih delova citoplazme nastaju trombociti. Kako kaže Ejmi Rapkivic, one obično ne cirkulišu van kostiju i pluća.

- Međutim, našli smo ih u srcu i bubrezima, kao i u jetrama i ostalim organima. Treba imati na umu da megakariociti proizvode trombocite koji su ključni u zgrušavanju krvi, posebno u srcu - napominje ona, a prenosi CNN.