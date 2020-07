PRIPREMITE SE NA NOVI KARANTIN?! Naučnici šta nas čeka od jeseni, a vesti NISU DOBRE

Ministrima je rečeno da se pripreme za talas korona virusa koji kreće na zimu i koji će verovatno dovesti do novog karantina.

Britanski mediji pišu da se Engleska uveliko sprema za novi talas korona virusa nakon saznanja naučnika da virus, kako pišu, buja na temperaturi od četiri stepena.

To, u kombinaciji sa standardnim pritiskom na zdravstveni sistem koji svake godine izaziva sezonski grip, znači da nas čeka izuzetno teška zima.

- Trenutno dobro prolazimo zbog letnjih temperatura. Vrlo je važno da budemo potpuno spremni za izazove koje će zima nesumnjivo doneti - navodno je rekao jedan od članova vlade Engleske.

Testiranje i praćenje kontakata do jeseni mora da bude dovedeno do savršenstva, kažu oni, jer svaka greška može da bude fatalna na zimu. Sve to radi se kako bi se nekako izbegao novi karantin jer bi ekonomske posledice bile izuzetno teške.

- Da nas čeka teška zima pokazuje slučaj Melburna gde je trenutno zima, a morali su da uvedu drugi karantin - kažu zvaničnici.

Rizik od infekcije virusima zimi je veći jer ljudi više vremena provode unutra, što značajno povećava rizik. Bez vakcine, smatraju stručnjaci, ne postoji šansa da se virus ne vrati na zimu.