Farma u Velikoj Britaniji novo žarište koronavirusa

Novo žarište koronavirusa u Velikoj Britaniji je jedna farma na kojoj su 73 od 200 radnika pozitivni i nalaze se u izolaciji.

Zaraženi radnici angažovani na branju i pakovanju povrća na farmi u okrugu Herefordšir nalaze se u izolaciji u okviru domaćinstva kako bi se sprečilo širenje virusa.

Kompanija AS Green and Co saopštila je da su iz predostrožnosti testirani i zaposleni u rukovodstvu, kao i posetioci farme i da su svi rezultati bili negativni, prenosi Skaj njuz.

U saopštenju se dodaje da kompanija blisko sarađuje sa zdravstvenim službama, kako bi se sprečilo širenje koronavirusa.