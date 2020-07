"Postavlja se pitanje da li je ovo isti virus koji je bio u martu ili je neka vrsta mutacije"

Gosti "Novog jutra" složili su se da je vrlo lako moguće da je koronavirus mutirao, jer su podaci zabrinjavajući u celom svetu, a govorilo se da će on oslabiti tokom leta.

Urednik sportske rubrike "Srpskog telegrafa" Dražen Ostojić rekao je da je više od dvadesetoro dece u KBC "Dragiša Mišović", da se rađaju deca sa koronom i naglasio da je sve to zabrinjavajuće.

Dodaje i da je takva situacija u celom svetu.

Osvrnuo se i na naslovnu stranu "Srpskog telegrafa" da se ljudi i po drugi put zaražavaju.

- Ono što ostaje nama koji smo se izlečili od te pošasti je da se kontrolišemo - rekao je Ostojić koji je i sam bio zaražen koronom krajem marta, dodajući da su mu rekli lekari da što je teža klinička slika kada si zaražen imate kasnije više antitela.

Naglašava i da bi trebalo da se pridžavamo svih preporuka kriznog štaba - da držimo distancu, da u zatvorenim prostorijama nosimo maske...

- Mi nismo disciplinovani, što pokazuju ovi brojevi - kaže on.

Urednik političke rubrike u dnevnom listu "Informer" Milan Dobromirović kaže da se nada da nećemo doživeti ono što je doživela Italija jer je tamo bilo strašno i da su tamo sami lekari rekli da su bili u nekoj vrsti ratnog stanja, jer su praktično birali mlađe ljude koje mogu da spasu.

- Jasno je da ne samo naši, već svetski lekari ne znaju koliko ovaj virus može da mutira, koliko može da oslabi ili može da ojača - ističe Dobromirović napominjući da su svi rekli da kada dođe leto on će da oslabi, i da se ispostavilo da to nije tačno, te da se tu postavlja pitanje da li je to onaj isti virus koji je bio u martu ili neki drugi ili je to mutacija.