SHVATITE KOLIKO JE SITUACIJA OZBILJNA! Gojković otkrio kada bi uzlazna linija počela da pada i upozorio: Zdravstveni sistem je više nego prenapregnut

Na prvoj sednici Kriznog štaba posle pooštravanja mera obratili su se pokrajinski sekretar za zdravstvo dr Zoran Gojković i pomoćnik direktora instituta „Batut“ Darija Kisić Tepavčević i istakli da građani moraju da se pridržavaju donetih mera.

Gojković je rekao da je u poslednja 24 sata registrovan 351 novi slučaj zaraze koronavirusom, a da se na respiratorima nalazi 169 pacijenata.

Dodao je da je u poslednja 24 sata preminulo 11 pacijenata, a da je ukupno preminulo 429 osoba.

U Srbiji je od početka epidemije registrovano 19.334 potvrđena slučaja kovid 19. U poslednja 24 sata testirane su 8.393 osobe, ukupno je testirano 515.395 osoba.

U poslednja 24 sata hospitalizovano je 234 pacijenata, a ukupno je hospitalizovano 4.667 pacijenata sa kovid infekcijom.

Situacija više nego ozbiljna

Odgovarajući na pitanje o kapacitetima zdravstvenih ustanova, dr Gojković kaže da je zdravstveni sistem blago rečeno prenapregnut, a da je on zapravo mnogo više od toga.

- Imamo mnogo nekovid pacijenata koji sigurno mnogo trpe i svi moraju shvatiti da smo na prekretnici. Zdravstveni radnici se mnogo trude, a svi pacijenti koji leže u bolnicama su teški, traže stalni nadzor, a leka još uvek nema - kaže dr Gojković.

Gojković ističe da zdravstveni sistem trenutno ima znanja, kapaciteta, ali da je nemoguće praviti nove kapacitete.

Srbija radi na tome da bude prva od zemalja koja će primeniti vakcinu Gojković je rekao da Srbija aktivno sarađuje sa svim zemljama koje pokušavaju da nađu lek, odnosno vakcinu. - Imamo kontakte i u Engleskoj, Americi, Rusiji, Kini... Morate da znate da je važno stati prvi u red, jer znamo šta se dešavalo u martu mesecu kada sve apre sveta nisu mogle da obezbede medicinsku opremu, već da je bila bitna politika između dražava - kazao je Gojković. Kako kaže, Srbija radi na tome da bude prva od zemalja koja će primeniti vakcinu koja će naša stručna tela i naši lekari okarakterisati kao bezbednu. Kisić Tepavčević kaže da su sve vakcine moguće vakcine i da se nalaze u različitim fazama.

- Više nema ko da leči i potrebna nam je izuzetno dobro opremljena bolnica kako bi se pružila pomoć teškim pacijentima. Jedina šansa nam je prevencija - navodi Gojković i dodaje:

Za sedam do deset dana bi ova uzlazna linija trebala da počne da pada... Shvatite koliko je situacija ozbiljna."

Kisić Tepavčević dodaje da je dosad hospitalizovano više od 4.000 pacijenata, što znači da svi oni imaju ili tešku ili srednje tešku kliničku sliku, dok su oni sa lakšom na kućnom lečenju.

- Kapaciteti su maksimalno ispunjeni - kaže Kisić.

Kada je reč o redovima ispred "Torlaka", dr Kisić kaže da je reč o onima koji se testiraju na lični zahtev, ali da liste čekanja i tamo postoje.

- I pored toga što je zakazano, naš je mentalitet takav da dolaze i ranije, nadajući se da će pre završiti - kaže epidemiolog Kisić, dodajući da za 24 sata stigne oko 250 zahteva za testiranje.

Starosna struktura pacijenata Kada je reč o uzrastu hospitalizovanih sada i u aprilu, od 14. juna do 14. jula najveći broj osoba u bolniama jeste od 30-39 godina, odnosno svaka četvrta osoba koja je hospitalizovana je u ovoj uzrasnoj grupu, svaka peta osoba je od 39-49 godina, a 20 odsto je onih od 20-29 godina. Dakle 65 odsto je od 20 do 49 godina. - 2,3 odsto je onih od 0 do 9 godina, a 4,4 odsto onih od 10- 19 godina rekla je Kisić Tepavčević.

Situacije u Beogradu i Novom Sadu

Kada je reč o situaciji u Beogradu i Novom Sadu Kisić Tepavčević i Gojković rekli su da je nakon protesta primetan rast obolelih, posebno kod mlađe populacije.

Kisić Tepavčević je rekla da su naravljene sve mere preporuke da se smanji izloženost virusu, a da je svako drugo okupljanje bio rizik i potencijalno mesto zaražavanja. Kako je istakla najveći broj obolelih pripada grupi koja se najviše izlaže rizičnim situacijama.

Gojković je rekao da se s obzirom na fluktuaciju može desiti i porast broja obolelih i kada je u pitanju starija populacija. On je kazao da ovo mora biti zajednička borba u celini jer bolest ne bira i da ima i mladih koji su na respiratoru, ali i preminulih.

- Mlađi imaju mnogo veći broj kontakata i manje poštuju mere. Mi smo i prošle nedelje sugerisali da ćemo imati povećan broj obolelih u ovoj nedelji. U Novom Sadu sada registrujemo 80 slučajeva dnevno, a prošle nedelje je to bilo oko 50. Znači da ono što se dešavalo pre 7-10 dana bilo nepovoljno za nas. To su osobe mlađe dobi, i verovatno su i protesti doprineli porastu obolelih. Ono što je opasno i čega se bojimo jeste to što su mlađe osobe - koje su u većini obolelih, sada ostvaruju kontakte i sa svojim starijima - naglasio je Gojković.

Jedno su stavovi, drugo borba protiv korone, pa i lažnih vesti

Bez obzira kakva su nam stavovi i uverenja, u borbi protiv koronavirusa moramo se čuvati lažnih vesti i biti jedinstveni, jer je svima nama cilj da očuvamo svoje zdravlje, zdravlje porodice i nacije, istakla je pomoćnik direktora instituta „Batut“ Darija Kisić Tepavčević.

Ona je tako odgovorila, na konferenciji za štampu, na pitanje kako Krizni štab može da utiče na plasiranje lažnih vesti, kakva je bila da je jedna medicinska sestra iz jedne kovid bolnice pokušala samoubistvo, jer nije izržala pritisak epidemije.

Mediji su, kako je naglasila, veoma bitni u borbi protiv ove bolesti.

- Međutim svedoci smo da su pojedinci sebi dali za pravo da iznose neproverene i netačne informacije, i na taj nači su direktno odgovorni za stavranje atmosfere koja ne može biti produktivna - podvukla je ona.

Kisić Tepavčević kaže da takve informacije ne mogu da donesu ništa dobro i da mogu samo da otežaju borbu.

O nošenju maski kod dece i kako će se kontrolisati nošenje maski na otvorenom

Nošenje maske na otvorenom je obavezno ako se ne moze obezbediti distanca od najmanje 1,5 metara između ljudi, a u ostalim slučajevima je preporuka da se maske nose i na otvorenom, objasnila je Kisić Tepavčević odluku Kriznog štaba.

Ona je navela da je maska obavezna kad je nemoguće obezbediti dovoljnu distancu, primera radi, u redovima ispred banke, pošte, apoteke, na autobuskim stajalištima...

To se, dodala je, ne odnosi na osobe iz iste porodice. Na pitanje na koji se uzrast odnosi obavezno nošenje maski, Kisić je primetila da starosna granica ne postoji, odnosno da nijedan uzrast nije bezbedan.

Kada je reč o najmlađima, kaže da bi meru trebalo primenjivati, kao i kod starijih, s tim što se roditeljima najmlađe dece preporučuje da ih i ne dovode u situacije u kojima bi dete bilo pod povećanim rizikom, a to znači da ne idu u redove, tamo gde je povecan broj ljudi...

Podsetila je, takođe, da ni sve maske nisu 100 procentna zaštita, iako su svakako značajna mera zaštite, te da za sve važi da vode račna da ne dovode sebe u situacije gde bi bili pod povećanim rizikom.

Terapija za obolele

Dr Kisić Tepavčević je rekla da nema uvid u to koji se lekovi daju, ali da je u toku osma revizija protokola o lečenju. Kako je naglasila i pacijenti u Srbiji dobijaju najbolju moguću terapiju i da primaju ono što je iskustvo struke pokazalo da ima najviše efekta.

Na pitanje da li preventivne mere imaju smisla Kisić je rekla da imaju smisla ukoliko ih se svi pridržavamo i da ne možemo da vidimo rezultat ukoliko se svi ne budemo tako ponašali.

Ona je rekla da ovaj virus zahteva ljudsku ćeliju da bi opstao.

Epidemiološka situacija na KiM stabilna

Kisić Tepavčević izjavila je danas da je epidemiološka situacija na KiM, u sredinama gde živi većinsko srpsko stanovništvo, stabilna i dodala da je trenutno u KBC "Kosovska Mitrovica" smešteno 75 pacijenata, dok je u poslednja 24 časa jedna osoba izgubila život.

Na konferenciji za medije, Kisić je rekla da je troje pacijenata sa KiM smešteno u KBC "Dr Dragiša Mišović", dve osobe u Nišu i dve u Kragujevcu, kao i da se tri osobe nalaze na respiratoru.

Bolnički kapaciteti su, kaže ona, još uvek dovoljni u KBC "Kosovska Mitrovica".

Dodala je i da je početkom ove nedelje jedan đački dom na KiM adaptiran za smeštanje pacijenata sa laškom kliničkom slikom, koji čekaju rezultate test ili su pri kraju sa izlečenjem.

Čekanje na testove

Kako je naglasila Kisić Tepavčević ne leči se test, već klinička slika i da postoje ljudi čiji su rezultati kasnili, ali su prioritet osobe koje imaju kliničke simptome i znakove infekcije.

Istakla je da je sve učinjeno da se vreme čekanja rezultata maksimalno skrati.

- Bilo je osoba koje su i nekoliko puta u toku jedne nedelje želele da se testiraju. Ja vam ne mogu reći koj je to momenat, ali sigurno je da je to bio onaj kada je bila najmanja aktivnost virusa. Imamo i povećan broj zahteva zbog putovanja, i u jednom momentu testovi jesu preusmereni za zavode i institute da bi se vršila kontrola i racionalizacija potrošnje - kazala je ona.

Na pitanje zašto se i dalje čeka dugo na testiranje dr Kisić Tepavčević rekla je da se povećao broj osoba koje žele da se testiraju i da je bilo onih koje su to tražile bez ikakvih osnova.

Situacija u Novom Pazaru složena

Situacija u Novom Pazaru je složena, ali u poređenju sa nekom od prethodnih dana je bolja, kaže regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za kovid pandemiju, grudni hirurg Slobodan Milisavljević.

Prema njegovim rečima, sada je 229 pacijenata u bolnici, u kovid ambulanti je pregledano 260 pacijenata i od toga 160 pacijenata koji su dolazili na prvi pregled, a na respiratoru je troje pacijenata.

- Nije bilo prethodnih dana prebacivanja u tercijarne ustanove u Beograd i Kragujevac - rekao je na pres konferenciji Milisavljević i dodao da su uspeli u kratkom periodu da uspostave sistem tako što je Opšta bolnica u tom mestu inkorporirana u zdravstveni sistem.