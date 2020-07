Ministar Vulin u Kragujevcu: Vojska Srbije postavlja privremene kovid bolnice gde god je to potrebno

Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas privremenu bolnicu koja je formirana u prostoru Šumadija sajma u Kragujevcu, gde je imao priliku da se uveri da se opremanje te privremene bolnice u kojoj će se lečiti pacijenti oboleli od Kovid-19 odvija po planu.

Ministar Vulin je istakao da je Vojska Srbije na raspolaganju svojoj zemlji i u skladu sa uputstvima Kriznog štaba koji je formirala Vlada Republike Srbije, vojska je tu da postavi privremene kovid bolnice gde god da je to potrebno i gde se oceni da ima svrhe. - U prvom talasu pandemije, kada je vojska postavljala slične bolnice, to je spasilo i zaštitilo naš zdavstveni sistem od preopterećenja i pucanja, zato što su svi oni pacijenti koji nisu morali da budu u bolnici, bili su u privremenim bolnicama. Sada, kao što vidite, na osnovu tog iskustva, radimo to ponovo, nadajući se da sve to neće biti potrebno i da ćemo i pre toga uspeti da obuzdamo pandemiju – istakao je ministar Vulin. On je, takođe, naglasio da ne postoji zdravstveni sistem i ne postoji vojska niti lekari koji su u stanju da nas zaštite od pandemije ukoliko mi to sami ne budemo uradili. - Mi sami možemo da pobedimo pandemiju i nema zdravstvenog sisitema koji može da izdrži više hiljada ljudi koji će mu doći istog dana i zatražiti istu uslugu ili istu negu. Niko neće ostati bez pomoći, niko neće ostati bez nege, zato i nameštamo ove privremene kovid bolnice, ali moramo da znamo da - da bi smo izbegli dolazak ovde, to zavisi samo od svakog od nas. Ukoliko se budemo pridržavali saveta lekara sve će biti uredu. Svako od nas ima odgovornost za sebe, za svoje zdravlje i za zdravlje onih koje voli. Vojska Srbije će uraditi sve što je potrebno, kao organizovan i uređen sistem, mi smo tu da pomognemo svom narodu i svojoj zemlji, ali svako od nas može najviše da pomogne Srbiji– poručio je ministar Vulin.

Kako je istakao zamenik komandanta 310. samohodnog raketnog diviziona za PVD 250. raketne brigade za PVD major Igor Vidanović, pripadnici te jedinice angažovani su na zadatku formiranja privremene kovid bolnice u Kragujevcu.



- Ujedno je 310. samohodni raketni divizion i komanda Garnizona grada Kragujevca, pa je i u prethodnom periodu, kao i danas, aktivno učestvovao u pružanju pomoći i podrške civilnim organima vlasti – naglasio je major Vidanović ističući da su pripadici vojske tu da pomognu građanima naše zemlje u borbi protiv pandemije, posebno ukazujući na dobru saradnju sa organima lokalne vlasti.



Prema rečima zamenika gradonačelnika Ivice Momčilovića, Kragujevac je jedan od prvih gradova koji je uveo vanrednu situaciju zbog nepovoljne epidemiološke situacije.



- Trenutno je situacija u Kragujevcu ozbiljna, ali je držimo pod kontrolom. Zahvaljujemo našem Kliničkom centru, Institutu za javno zdravlje i Domu zdravlja Kragujevac, a naravno i Vojsci Srbije koja nam pomaže u ovom kriznom periodu i sada tokom formiranja privremene kovid bolnice. Situacija u Kragujevcu je takva da na dnevnom nivou imamo između 30 i 60 novozaraženih i taj broj ne raste. Nadamo se da će uskoro doći do smanjenja broja zaraženih usled uvedenih epidemiloških mera, a do tada mi smo spremni i tu smo da pomognemo svim našim građanima – rekao je Momčilović.



Direktor Kliničkog centra Kragujevac dr Predrag Sazdanović rekao je da je privremena bolnica „Šumadija sajam“ deo Infektivne klinike i da će biti opremljena sa 150 do 170 mesta za pacijente koji izlaze iz Kliničkog centra Kragujevac, ali koji nisu za kućnu negu.

- To je prva grupa pacijenata, a za drugu grupu pacijenata ćemo da pokušamo da sprečimo takozvano horizontalno širenje infekcije u porodicama, odnosno da pacijenti pozitivni na Kovid-19 ovde budu hospitalizovani, da dobiju adekvatnu medicinsku negu i terapiju i da tu vrstu samoizolacije pretvorimo u izolaciju kako oni ne bi bili novi izvori širenja zaraze – rekao je dr Sazdanović i dodao da su pripreme pri kraju i da će privremena bolnica početi s radom za dan dva, ukoliko bude bilo potrebno.



- Epidemiološka situacija je veoma ozbiljna. U Klinički centar Kragujevac pristižu pacijenti iz svih okolnih bolnica, a Kragujevac i Šumadija imaju više od 1.300 kovid pozitivnih pacijenata. Svi su oni potencijalni pacijenti i Kliničkog centra Kragujevac i ove privremene bolnice i zato smo primorani da je napravimo što smo danas uspešno i završili. Bez Ministarstva odbrane ovo bi bilo nemoguće izvesti. Ministarstvo odbrane je kao i u svim drugim kriznim situacijama uvek pomagalo i zdravstvenom sistemu i narodu Srbije. To je nešto što svi znamo i što uvek treba da naglasimo. U ovoj privremenoj bolnici radiće lekari i tehničari iz Doma zdravlja Kragujevac, Medicine rada „Zastava“, domova zdravlja Topola, Rača, Batočina, Lapovo, svi zajedno ćemo pomoći da lakše oboleli pacijenti što pre ozdrave i odu kući. Planirano je da radi 20 lekara i 38 tehničara, ali će njihov broj biti veći ukoliko i broj pacijenata bude veći u privremenoj bolnici „Šumadija sajam“ – rekao je dr Sazdanović.



Obilasku su prisustvovali načelnik Uprave za vojno zdravstvo general-major Uglješa Jovičić, komandant 250. raketne brigade za PVD brigadni general Tiosav Janković, kao i predstavnici institucija grada Kragujevca.