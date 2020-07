KORONA JOŠ NIJE POKAZALA PUNU SNAGU? Upozorenje epidemiologa koji se borio protiv MIŠJE GROZNICE, SVINJSKOG I PTIČJEG GRIPA budi jezu

Virus je van kontrole, a kada je tako, za mene je svaka epidemija alarmantna. Ali njegovo širenje može da se zaustavi, nije kasno. U tom cilju preko je potrebno da poštujemo propisane mere, da imamo poverenje u epidemiologe, čuvamo zdravstvene radnike, ali važna je uloga medija. Bez toga se ova pošast ne može staviti pod nadzor.

Ovo su reči dr Zorana Vučinića, penzionisanog epidemiologa iz Užica, koji se u 35 godina dugoj karijeri borio protiv mišje groznice, svinjskog i ptičjeg gripa, mnogih drugih epidemija. Ostao je poznat po tome što je svaku gasio u njenom samom žarištu, nikada iz kancelarije.

- Imam iza sebe dosta godina rada, ali ovakav potencijal virusa nikada nisam sreo. U ovom trenutku kada virus divlja Srbijom, bukvalno divlja, epidemiologija nema neku veliku ulogu. Sada je važno sačuvati naše zdravstvene radnike, medicinare kojima se divim. Izgaraju na poslu, tiho se zaražavaju, nestaju. I njima treba pomoći. Nemojte nositi maske i držati distancu zbog sebe, mene, činite to zbog njih. Njima nisu potrebni aplauzi nego naša solidarnost, da pritisak na bolnice bude što manji, da mogu da odahnu i rešavaju masu stvari. Niko se ne pita kako je raditi u skafanderu, kako i gde smestiti sve pacijente - priča epidemiolog iz Užica.

Najlakše je, nastavlja dr Vučinić, pričati o greškama, a po njegovom mišljenju, bilo ih je. Želi da se povrati poverenje u epidemiologe koji su dali i daju svoj maksimum i stoga je potrebno ostaviti po strani "našu omiljenu disciplinu" pljuvanje uvis.

- Lako je kritikovati, napadati, iz ličnog iskustva znam da je u epidemijama najteže nositi teret ljudi koji vam se penju na vrat. Nije problem suzbijati epidemiju, ali ona ima i drugu pozadinu, uticaj politike i drugih struktura. Niko se ne pita kako je biti u koži Predraga Kona i Branislava Tiodorovića. Oni su vrsni epidemiolozi. Mogu ja da im kao njihov kolega kažem "pogrešili ste na nekim mestima, u intenzitetu mere, negde ste prerano popustili". Ali lično da im kažem. Meni moj profesor Mladen Simić nikada nije ništa loše rekao kada sam grešio, a grešio sam, u prisustvu drugih. Uvek nasamo. Najviše sam prezirao ljude koji imaju naknadnu pamet. Lako je iz tople sobe uz kapućino ili kafu kritikovati onoga koje je na prvoj liniji fronta. Pomozite mu. Svi smo ovde na istom zadatku - navodi dr Vučinić.

Smeta mu kritika na račun struke pošto se ispostavilo da virus ovog leta nema blaži potencijal, kao što su epidemiolozi najavljivali. Svi su isto pričali, kaže, ali samo Predrag Kon dobija recke.

- I ja sam mislio da ćemo letos imati drugu sliku. Ali ovo nije grip, ovo je bolest sa kojom nismo imali prilike da se sukobimo. Kako je meni bilo da idem na suzbijanje mišje groznice kada su iza mene stajali radovi Bože Antonijevića, Mirčete Obradovića, profesora, iskusnih ljudi. Ja sam znao gde idem, šta me čeka, znao da štitim sebe i druge oko mene. O koroni mnoge stvari ne znamo. A ono što znamo moramo da koristimo, a to su nošenje maski, distanca, boravak u zatvorenom uz sve mere zaštite. Hajde narod da prilagodimo trenutnim merama. Reći će neki "kakvi ste vi epidemiolozi ako se protiv virusa borite samo maskom i distancom", ali to je u ovom trenutku tako. Kako se sada budemo ponašali, tako ćemo proći i na jesen - nastavlja dr Zoran Vučinić.

U virusologiji i epidemiologiji postoji termin preskok barijere i njemu liči da se upravo radi o tome. SARS i MERS bili su neuspešni preskoci barijere vrsta, korona je, kaže, uspešan. Dr Vučinić odbacuje svaku teoriju o koroni kao veštački napravljenom virusu.

- Da je veštački napravljen, lako bi bio rešiv. Kod životinja postoje mnoge bolesti koje mi krstimo kao kuga i kolera. Ovde je najverovatnije došlo do spajanja animalnog sa humanim virusom i oni su napravili novi virus. To je preskok barijere vrste. Dobili smo potpuno nov, nepoznat virus. Kovid-19 nije nastao u decembru, nekakvom eksplozijom, treba dosta vremena da se ovaj proces odigra. Po mom mišljenju virus je ušao u slepu ulicu. Mnogi virusi uđu u organizam, naprave dar-mar, mi ih izbacimo, nestanu. Brine me gde on ide i gde će se zaustaviti. Plašim se i da korona nije pokazala svoju punu snagu. Duboko verujem da rešenja postoje jer ovo je globalni problem. Nepotrebno je pričati da li je ovo drugi pik prvog talasa, prvi drugog i slično. Ostavimo se toga. Ovo je njegov put širenja, on je u svojoj prirodnoj ekspanziji - kaže dr Zoran Vučinić.