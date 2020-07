SRPSKI NAUČNIK IZ SAD: Korona mutira, na jesen može biti i gore! Evo kada će vakcina biti odobrena

Koronavirus može da napada i ćelije srca, bubrega, stomaka i creva, pa čak i nervne i imune ćelije.

"Čak tri vakcine protiv koronavirusa su u trećoj fazi kliničkih studija i to je poslednja faza pre nego što se odobre. Mislim da ćemo do kraja godine imati vakcine odobrene za upotrebu", kaže Nemanja Despot Marjanović, srpski naučnik sa Broud instituta u Bostonu, koji je partner prestižnog američkog univerziteta Harvard i MIT.

Marjanović je prethodnih meseci na Harvardu-MIT, koristeći uzorke pacijenata iz celog sveta, učestvovao u istraživanjima kako koronavirus napada ljudski organizam.

- Nažalost, ono što vidimo je da - iako je koronavirus primarno respiratorni virus, pogađa respiratorni sistem (nosna duplja, grlo, pluća) i tu izaziva možda najveće oštećenje - postoje i druga žarišta. Upravo iz istraživanja koje je urađeno u laboratoriji gde ja radim doktorat vidimo da ovaj virus može da napada ćelije srca, bubrega, stomaka i creva, pa čak i nervne i imune ćelije. Mi i u klinici takođe vidimo pacijente koji imaju koronu i imaju kliničku sliku koja se podudara sa ovim našim rezultatima - imaju određene srčane probleme, blage epi-napade, zatim dijareju... - ukazuje Marjanović.

Prema njegovim rečima, prilikom vakcinacije verovatno je da će prednost imati ljudi koji su na prvoj liniji odbrane - na primer, medicinsko osoblje - kao i osobe koje su u ugroženijim grupama - stariji i oni s hroničnim bolestima.

"I oni se tome možda mogu nadati do kraja ove godine, ali i to je optimistično. Mislim da do sledećeg proleća postoje dobre šanse za veći broj ljudi da bude vakcinisani. Naravno, treba uzeti u obzir i da je ovo što sada vidimo, kad je u pitanju pronalaženje vakcine, brzina svetlosti u odnosu na pre, tako da je sve moguće", istakao je Marjanović.

Kako je ukazao, virus mutira, pa ne isključuje mogućnost da situacija na jesen bude i gora.