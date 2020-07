ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE STRANIH I DOMAĆIH STRUČNJAKA - Koronom se možemo zaraziti i bez kontakta! Evo i kako!

Koronavirus se prenosi i vazduhom, u kome može da se zadrži i do tri sata, najnovija su saznanja naučnika i Svetske zdravstvene organizacije!

Prema njihovom otkriću, virusom se putem vazduha ljudi mogu zaraziti u zatvorenim i neprovetrenim prostorijama. Zato je jako važno, napominju oni, da se nose maske i redovno sprovodi higijena i dezinfekcija u svim zatvorenim objektima.

Bolja zaštita

Stručnjaci koji su došli do ovih saznanja objasnili su kako to izgleda. Naime, svaki čovek prilikom razgovora ili izdisaja izbacuje sićušne čestice, koje se šire i mogu da se razlete po okolini. Te čestice mogu tako da lebde u vazduhu čak i do tri sata. Druga osoba koja se nađe i na većoj razdaljini može da ih udahne i inficira se, a zatim na isti način dalje raširi zarazu.

Benedeta Alegranci, koja u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji radi na prevenciju i kontroli zaraze, istakla je da ova organizacija već duže vreme prati očigledne dokaze o ovom načinu prenošenja zaraze.

- Naši stručni timovi rade na otkrivanju ovog načina prenosa virusa. Još se mnogo toga ne zna, ali se pokazalo da su se putem vazduha zarazili mnogi pacijenti. Kada sve bude poznato, moraćemo da uvedemo i neke nove mere zaštite jer ove sadašnje neće biti dovoljne. To bi se verovatno odnosilo na upotrebu maski i rigoroznije distanciranje, naročito u kafićima, restoranima i javnom prevozu - rekla je ona.

Vidljiv neprijatelj

Sa ovim tvrdnjama saglasan je i član Kriznog štaba, epidemiolog dr Branislav Tiodorović.

- Pred sobom imamo neprijatelja koji nije nevidljiv, vidljiv je on i te kako. Prvo je bilo naznaka da se virus prenosi kapljičnim putem, da na razdaljini od metar i po pada dole zbog težine. Sada imamo još jednu informaciju, a to je da se virus prenosi i vazduhom. Još ne znamo šta je to što ga podiže, da li je strujanje vazduha u pitanju, poput vetra ili kada uključimo klima-uređaj.

Jedno je sigurno, da je najbezbednije da se nose maske u zatvorenim prostorijama i da se sprovode sve potrebne epidemiološke mere - ističe dr Tiodorović.

Infektolog dr Žarko Ranković ističe da su za prenošenje korone putem vazduha najopasniji zatvoreni prostor i nedovoljna distanca.

- Tačno je da se virus nalazi u vazduhu i da se i te kako može dobiti i tim putem. I to je teorija od početka epidemije, pogotovo kada pričamo o kapljičnim česticama, jer tako se najpre i prenosi. Za ovakav prenos zaraze "idealne" su zatvorene prostorije u kojima ljudi ne mogu da imaju distancu od dva metra, koju mi propisujemo kao jednu od vodećih mera zaštite, i u kojima nema cirkulacije svežeg vazduha - objašnjava dr Ranković.

Kako je sve počelo: hor, restoran...

U američkom gradu Maunt Vernonu u Vašingtonu za jednu osobu se sumnja da je zarazila još najmanje 45 drugih koje su sa njom pevale u istom horu. Neki od zaraženih nisu prekršili nijedno od pravila socijalnog distanciranja.

Sličan incident desio se krajem januara u Guangdiju, u Kini, gde se veruje da je zaražena osoba prenela virus na još devet ljudi koji su jeli u istom restoranu. Naučnici kažu da je jedna od zaraženih mušterija sedela čak šest metara od nosioca zaraze.