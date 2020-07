DR KON: U Beogradu imamo poboljšanje u epidemiološkoj situaciji! Evo kada će doći DO PADA OBOLELIH OD KORONE U SRBIJI!

Na dnevnom nivou registrujemo sve manje slučajeva i možemo da vidimo da je došlo do konstantnog pada u broju obolelih od korone u Beogradu, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink epidemiolog dr Predrag Kon.

Kon je istakao da epidemija može da se zaustavi samo na jedan način, i to kolektivnim imunitetom, dodajući da se on postiže ili zaražavanjem ili vakcinom.

Kako kaže, vakcinalni imunitet je jako dobro poznat svima, dodaje da ona sprečava zaražavanje i time štiti građane.

„Dok vakcina ne dođe moramo da preduzmamo ne farmaceutske mere, a to su distanciranje, pranje ruku, higijena, vođenje računa o kontaktima“, rekao je dr Kon, dodavši da sve više imamo posrednih dokaza i o tome da se ovaj virus prenosi i vazduhom.

Kako kaže, ipak, da bi se preneo mora da postoji dovoljna infektivna doza.

„Ovoga puta imamo jasno diferencirana mesta gde je došlo do takozvanog super prenošenja. To su najviše mature, koje su bile u junu mesecu, kao i razna slavlja, veselja i noćni klubovi“, rekao je dr Kon istakavši da su to situacije kada se više izbacuju svi mikroorganizmi, pa tako i ovaj SARS 2.

Dr Kon ističe da UV zračenje utiče na sve mikroorganizme, pa tako i na ovaj, ali dodaje da su sva super prenošenja bila u zatvorenom prostoru.

Kako kaže, u Beogradu je trenutno nešto bolja situacija.

„Na dnevnom nivou registrujemo sve manje slučajeva i možemo da vidimo da je došlo do konstantnog pada. Sumnjivih na Kovid je pre 13. jula bilo preko 900, pa je posle 13. jula bilo oko 850, a od 17. i 19. jula ispod 600. To nam pokazuje da se mere koje smo uveli primenjuju. Posebno ističem da je bitna maska, koju ljudi nose i poštuju to“, rekao je dr Kon, istakavši da oni koji ne nose postaju sve veća retkost.

Dr Kon kaže da imamo iskustvo opuštanja, koje ne smemo da dozvolimo više.

„Kada prestane da se vodi računa ljudi postepeno posustaju. Za nekih tri i po nedelje, doći ćemo do rezultata koje smo imali pre ovog skoka“, rekao je dr Kon.