SVI SIMPTOMI KORONAVIRUSA NA JEDNOM MESTU - Saznajte nakon koliko dana od zaraze možete osetiti prve znake infekcije!

Na osnovu dosadašnjih saznanja, period inkubacije tačnije vreme od zaraze do pojave prvih simptoma može da bude između dva do 14 dana, ali praksa je pokazala da se znakovi bolesti u većini slučajeva pojavljuju u roku od pet do sedam.

Među simptomima koje se najčešće sreću su glavobolja, povišena temperatura, poremećaj disanja, suvoća grla, kašalj, opšta slabost, malaksalost i umor, gubitak mirisa i ukusa, bolovi u mišićima, kostima i zglobovima, mučnina, dijareja.

Gubitak mirisa i ukusa uglavnom se javlja u blagim ili umerenim slučajevima, često se pojavljuje kao jedan od prvih simptoma na početku bolesti.

Neki oboleli imaju i promene ponašanja, povećava se anksioznost, osećaj neizvesnosti, razni neurološki ispadi, delirijum i halucinacije, koji povećavaju rizik za depresiju i posttraumatski stresni sindrom, što je povezano s prekomernom potrošnjom lekova za smirenje.

Danas je sve više mladih ljudi u dvadesetima i tridesetima obolelo od kovida-19. Mlađi ljudi često su bez ikakvih simptoma ili su blagi pa ih i ne primete, a kada imaju simptome, često se žale na mučninu, glavobolje, bol u stomaku, dijareje, migrene, gubitak ukusa i mirisa.