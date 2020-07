Na konferenciji za medije građanima Srbije najnovije informacije o stanju epidemije koronavirusa u našoj zemlji saoštili su članovi kriznog štaba, doktorka Darija Kisić Tepavčević, doktor Mijomir Pelemiš i imunolog Srđa Janković,

Kisić Tepavčević je rekla da se u poslednja 24 sata smanjuje broj osoba koji zahtevaju hospitalizaciju.

- Beograd jeste najveće žarišre kada je u pitanju apsolutni broj potvrđenih infekcija. Kragujevac je drugi po redu, a na traćem mestu se nalazi Novi Sad, a ostala žarišta su još Šabac i Kraljevo. Na današnji dan je najviše zaražavanja bilo u Kragujevcu - kaže Kisić Tepavčević i dodaje:

- Imamo mesta za blagi optimizam. Poslednjih dana se smanjuje broj osoba koje zahtevaju hospitalizaciju i smanjuje se broj pregleda u kovid ambulantama - rekla je doktorka.

Doktor Pelemiš je rekao kako nema problema sa smeštajnim kapacitetima u Beogradu.

- Bilo je pre nekoliko dana sa smeštajem bolesnika u beogradu, a sada je situacija stabilizovana. Ne upućujemo bolesnike iz Beograda u unutrašnjost -kazao je Pelemiš.

Kisić je dodala da se u bolnicama nalaze osobe koje imaju srendju tešku ili tešku pneumoniju.

- U bolnicama su smeštene samo osobe sa najgorom formom bolesti. Naučili smo dosta o ovom virusu, u narednom periodu ćemo saznati još. Bitno je da bez obzira kakav je virus, apsolutno nam je poznato kako da sprečimo inficiranje - kaže Kisić.

Jedini način da sprečimo ifekciju je poštovnaje mera socijalnog distanciranja. Smrtnost se održava se na istom nivou od početka epidemije. Sada imamo veći broj laboratorijski potvrđenih slučajeva. U bolnicama su nam osobe koje imaju srednju tešku ili tešku upalu pluća- rekla je dr Kisić Tepavčević.

- Fizička distanca jeste nešto što omogućava i sprečava prenošenje virusa, ali moramo da preduzmemo sve mere i da peremo ruke i da nosimo masku, bez obzira koliko to izgledalo banalno, a mi se osećali zdravo. Za sada nema podataka da je došlo do izmene virusa, suština je da bez obzira na veliki broj nepoznanica znamo kako možemo da sprečimo da se inficiramo - naglasila je doktorka.

- Ovaj virus je prepoznat da je uzrokovao upale pluća, a potom je počeo da napada druge organe. To rade i drugi virusi - ukazao je Pelemiš.

Doktorka Kisić je rekla da su sv einformacije istinite i ažurne, kao i da se svakodnevno unose novi podaci.

- Svaki zavod zna kompletnu epidemiološku sicuaciju na svojoj teritoriji i da uradi sve ono neophodno na epidemiološkom nivou - kaže Kisić.

Pelemiš je dodao da je najvažnije kakva je klinička slika bolesnika.

- Ukoliko pacijent ima kliničke karakteristike bolesti, kliničari će doneti odluku u skladu sa tim iako pacujent nema urađen test - kaže Pelemiš.

- Veoma smo daleko od bilo kakvog praga kolektivnog imuniteta i na to nikako ne možemo da se oslonimo - naglasio je imunlog Srđa Janković.

On je dodao da je i dalje najvažnije da se spreči prenos virusa poštovanjem mera.

Doktorka Kisić je rekla kako se neprestano radi na uzorkovanju testova.

- Uzorkovanje se vrši u svim kovid ambulantama, a neki imaju i više od jedne ambulante isve one dobijaju informacije o pozitivnosti testova koje su poslale laboratorije i podaci se objavljuju na taj dan. Kojom brzinom će da se objavljuje zavisi i od osoba koje unose te podatke. Mi objavljujemo rezultate u 15 časova i to su oni objedinjeni iz svih punktova koji vrše uzorkovanje. Svi bismo hteli istog trenutka objedinjene rezultate. Ali svaki zavod zna kompletnu epidemiološku situaciju na svojoj teritoriji i sve se odluke donose na nivou lokalnih Kriznih štabova - kazala je Kisić Tepavčević i dodala da se strategija borbe protiv koronavirsa se svodi na poštovanje dosadašnjih mera!

- Strategija se svodi na jedno te isto, na mere koje stalno ponavljamo, ona može da bude obavezujuća, preporučena, ali se svodi na jedno te isto. U suštini u čitavom svetu se sve strateške mere vrte oko preventivnih mera. Ne mogu da prihvatim da je ijedan zakon ili odluka iznad naše želje da ostanemo zdravi - rekla je Kisić Tepavčević.

Doktor pelemiš kaže da je najvažnija klinička slika i da se na osnovu toga odlučuje da li će se pacijent lečiti u bolnici ili kod kuće.

- Mi znamo kakve promene u krvi i na plućima virus daje, ako pacijent ima te karakteristike on se prima i leči se, a test se čeka. Nijednom bolesniku neće naškoditi to što čeka test - rekao je on.

Kako je ona rekla, razmatraće se donošenje odlluke o uvođenju karantina za osbe koje dolaze u Srbiju iz inistranstva.