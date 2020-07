DR SRĐA JANKOVIĆ ZA PINK: I dalje postoji potencijal da se stvari sa koronom pogoršaju! Preventivne mere bitnije nego ikada!

Ukoliko preventivnim merama dovedemo do poravnjanja epidemije, možemo da se nadamo padu obolelih, istakao je za Novo jutro televizije Pink, imunolog dr Srđa Janković.

Kada je epidemiološka situacija u pitanju, dr Janković je rekao da ako gledamo brojke možemo da govorimo o zaravnjenu, ali ne bi se oslanjao na to.

„Postoji i dalje potencijal da se stvari pogoršaju pre svega ako ne koristimo preventivne mere“, rekao je dr Janković i dodao da ako budemo dosledni merama i svi zajedno mislimo na to kako da što pre dovedemo do poravnjanja epidemije, možemo da se nadamo padu obolelih.

Kako kaže, potencijal postoji i na gore i na dole.

„Stručnjaci se nadaju da će klimatski uslovi tokom leta pomoći suzbijanju epidemije, ali pokazalo se da to nije dovoljno samo po sebi. Pokazalo se da letnji talasi nisu pogodniji od onih na jesen ili zimu. Koliko to može da oslabi virus, naučno je pitanje“, rekao je dr Janković, dodavši da to svakako nije dovoljno i da moramo da sprečavamo prenošenje sa osobe na osobu, bez obzira na godišnje doba.

Dr Janković je rekao da većina ljudi nije došla do zaražavanja, a ne zna se ni da li može ponovo da se razboli od korone.

„Dolaze informacije i iz drugih zemalja da se nema baš imunitet posle preležane korone, kao i da se ne zna ukoliko ga ima, koliko traje. Pored antitela, postoji i ćelijski imunitet koji takođe može da spreči da se virus širi organizmom. Nju teže merimo rutinskim testovima, ali osobe koje ih imaju lakše podnose zarazu“, rekao je dr Janković i dodao da je teško predvideti broj ljudi sa trajnim imunitetom.

Kako kaže, sprečavanje zaražavanja je najbolja opcija trenutno, koja dovodi do toga da se virus ne širi.

Kada su žarišta u pitanju, dr Janković ističe da je Beograd žarište jer je veliki grad i jer je veliko kretanje u njemu, pa je tamo, dodaje, najveći potencijal za dalje prenošenje.

Kada je krvna plazma u pitanju, doktor kaže da se ona ne daju svim pacijentima, da iza odluke stoji konzilijum i da se daje samo onima kojima je najpotrebnija.

„Mnogo je važnije prepoznati na vreme pacijente koji mogu imati potencijalnu korist od ove terapije“, rekao je dr Janković, i dodao da je mnogo važno prepoznati pacijente kod kojih se razvija teža klinička slika, i nju preduprediti.

Dr Janković je rekao da u bolnicama trenutno postoji balans, jer, kako kaže, broj onih koji se otpuštaju veći je od onih koji se primaju, ali dodaje da to ništa ne znači, kao i da ne sme ponovo da se dogodi razbuktavanje.

KORONA MOŽE DA OSTAVI POSLEDICE! Janković je pre svega prokomentarisao naslov u medijima u kome je njegova izjava pogrešno interpretirana. Kada su posledice od koronavirusa u pitanju, dr Janković je rekao da posledice mogu biti ozbiljne i mogu ostaviti posledice na plućima, ali i da većina pacijenata može da ostane bez njih. „Naslov u kome piše da sam ja rekao da korona ne ostavlja posledice nije tačan“, rekao je dr Janković. On je rekao da se izvinjava građanima što su zbog takvih naslova mogli tako nešto da pomisle.

On je naglasio da je velika većina ljudi shvatila opsnost i ponaša se odgovorno.

Kada su deca u pitanju, dr Janković kaže da je jako bitno shvatiti da ne postoji grupa koja je manje ugrožena. Činjenica je da je manji broj dece zaražen, ali to ne isključuje da oni mogu dobiti i težu kliničku sliku.

"Preminuli između dece su ekstremi, ali to ne umanjuje tragediju. Niko nije apriori zaštićen, moraju se sprovoditi preventivne mere", rekao je dr Janković.

Kada je polazak dece u školu na jesen u pitanju, dr Janković smatra da je socijalizacija jako bitna, pa mora dobro da se odvaga šta će da se radi.

"Sve strane imaju svoje, jake argumente, suština je samo da se odvaga u datom trenutku šta je manja šteta", rekao je dr Janković.