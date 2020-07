NAUČNICI KONAČNO OTKRILI ZAŠTO GOJAZNI LJUDI IMAJU VEĆI RIZIK DA UMRU OD KORONE! Ova brojka je presudna!

Osobe koje imaju višak kilograma imaju veći rizik da razviju teži oblik korone, ili čak da umru od ovog virusa.

Istraživanje naučnika iz Engleske pokazalo je da se kod ljudi s indeksom telesne mase (BMI) od 30 do 35 rizik smrti od kovida-19 povećava za 40 odsto a za čak 90 odsto kod onih čiji je BMI viši od 40, u porešenju s osobama zdrave telesne težine. Ljudi s BMI-jem preko 30 smatraju se gojaznima.

- Sadašnji dokazi su jasni i pokazuju da vas prekomerna težina ili gojaznost stavljaju u kategoriju rizičnijih za ozbiljniji oblik ili smrt od kovida-19, ali i izloženijima mnogim drugim ozbiljnim bolestima", rekla je Alison Tedstone, nutricionistkinja. I druga istraživanja širom sveta pokazuju da ljudi s prekomernom težinom imaju viši rizik za komplikacije covida.

Naučnici i dalje pokušavaju da utvrde koji bi tačno posebni mehanizam mogao da pojasni vezu gojaznosti i kovida, a zasad su utvrdili nekoliko činilaca. Naime, debljina vodi do akumulacije masnoća u vitalnim organima i do insulinske rezistencije i visokog krvnog pritiska. To znači da debljina često ide ruku pod ruku s drugim zdravstvenim tegobama poput dijabetesa, slabijeg srca i lošije jetre i bubrega.

Prekomerna akumulacija masnoće može uticati i na respiratorni sistem. Zbog debljine ljudi su kratkog daha i nedostaje im kiseonika u krvi i tkivima.

- Gojaznost dodaje pritisak na gotovo svaki organ ili sistem u telu - tvrdi Suzan Džeb, profesorka koja se bavi nutricionizmom i javnim zdravstvom na britanskom Oksfordu.

Masno tkivo takođe ima više angiotenzin konvertirajućeg enzima 2 (ACE2) kojeg novi koronavirus koristi za ulazak u ćelije. Ljudi s višim nivoom ACE2 u krvi i tkivima lakše se mogu zaraziti kovidom-19, smatraju stručnjaci.

Francesko Rubino, stručnjak za debljinu i predstavnik odeljenja za barijatrijsku i metaboličku hirurgiju na londonskom King's koledžu naziva vezu kovida i debljine "sudarom dveju pandemija".

- Pandemija koronavirusa zaista dovodi u prvi plan potrebu da se s gojaznošću agresivnije uhvatimo ukoštac - rekao je, a prenosi Večernji list.