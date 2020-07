Dok Dulić kritikuje iz teretane, LEKARI KOJI SE 24 SATA BORE ZA ŽIVOTE LJUDI NEMAJU VREMENA ZA TERETANU! Gojković: Posle 12 sati rada nikome nije do toga!

Danas u 15 časova članovi Krznog štana na konferenciji za medije saopštili su najnovije podatke vezi sa stanjem epidemije koronavirusa u Srbiji. Građanima su ne obratili pokrajinski sekretar za zdravstvo, Zoran Gojković, i direktorka instituta ''Batut'' Verica Jovanović.

- U poslednja 24 sata u Srbiji su na korona virus testirane 9.653 osobe, pozitivno je bilo 372, a nažalost, preminulo je sedam lica. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja, na respiratorima u bolnicama širom zemlje nalaze se 143 osobe, čak 13 manje nego tokom jučerašnjeg dana - rekao je Gojković i dodao da je početka epidemije u Srbiji registrovano 24.892 obolelih, a trenutno je hospitalizovano 4.501 pacijenata.

Prema rečima člana Kriznog štaba Zorana Gojkovića, zapaženo je da je među preminulima veliki broj onih koji su gojazni ili boluju od dijabetesa.

- Važno je da uspemo u tome da građane orijentišemo na fizičku aktivnost kako bi se smanjila gojaznost. Gojaznost se može svrstati u dijagnozu. Radili smo na programskim aktivnostima u vezi sa usvajanjem zdravih stilova života da edukujemo mlade i starije, te kako da se prilagodi ishrana savremenom dobu. Naravno da ćemo i na dalje raditi na tome, upravo smo pričali da se u to uključe i prosveta i sportska udruženja, te da se na jedan ozbiljan način sugeriše koliko je to bitno i važno - naglasio je Gojković.

Gojković je dodao da u Srbiji IT grupa aktivno radi na razvoju aplikacije koja će se koristiti za kontrolu poštovanja samoizolacije.

- Mi u okviru Kriznog štaba imamo IT grupu koja radi na unapređenju softvera, ali i na razvoju aplikacije, tako da će uskoro naša šira javnost biti obaveštena o tome. Te aplikacije rade u zemljama Istočne Azije i pokazale su se kao veoma dobre, naročito što te zemlje imaju više iskustva sa koronom. Takve aplikacije rade već duže vremena u prostoru Azije i one su se pokazale vrlo uspešne - rekao je on.

Kako je Gojković dodao svi članovi kriznog štaba su stručnjaci koji svojim radom doprinose da se Srbija uspešno bori sa ovim virusom.

Krizni štab čine respektabilni stručnjaci koji, imamo pomoć stručnih kolega iz svih apekata društva - rekao je on i dodao da borba sa virusom neće biti kratka, ali da se Srbija nalazi na dobrom putu da ga savlada:

- Na početku ove krize formiran je Krizni štab. Ako pričamo o medicinskom u formalnom smislu to je radno telo Vlade koji po poslovniku može da angažuje različita stručna lica. Tu se angažuju razna lica koja mogu pomoći. Ovo što je izašlo u medijima to su izabrani članovi Kriznog štaba, ali postoji i veliki broj angažovanih članova Kriznog štaba - naučnici, anesteziolozi, epidemiolozi... - objasnio je Gojković.

Na pitnaje pitanje o temi koja interesuje sve o vakcini Gojković je rekao da za sada nigde u svetu ne postoji vakcina.

- U ovom trenutku nemam saznanja o potpisanim ugovorima za vakcinu. Da li smo mi kao država zainteresovani? Jesmo i u stručnom smislu ta potreba se u više navrata razmatrala, jer je vakcina jedini način da se epidemija zaustavi - rekla je direktorka Batuta Verica Jovanović i dodala da je nabavka posao RFZO, te da je to proces koji dugo traje i godinu dana unapred, u nekim zemljama i tri godine, četiri godine...

Doktor Gojković je dodao da je sve izrečeno potrebno kao i za sve druge bolesti.

- Mi nemamo vakcinu, postoje određene naznake da se radi na razvoju vakcine. Vakcine nema, da budemo jasni. Mi možemo samo da pratimo i stanemo među prvima u red i država će na tome aktivno raditi i to će biti vakcina sa kojom će se složiti i naši lekari. Postoje radne grupe i veliki broj lekara koji je uključen i za ostale vakcine - dodaje.

Direktorka Batuta je rekla da PCR testirnaje predstalvja jedno od osnovnih načina za registrovnaje bolesti.

- Klinički kriterijumi su tkaođe veoma značajni za postavljanje dijagnoze na kovid-19 - rekla je ona.

- Najveći porast u našem regionu se registruje u Rumuniji - navela je direktorka Instituta Batut Verica Jovanović.

Kada je u pitanju testiranje, prema podacima koji oni raspolažu, u Srbiji je testirano više od devet hiljada osoba, objašnjava ko "spada" u te brojeve.

- Tu se nalaze i osobe koje su kontrolno testirane i za putovanje i ponovljeno testirane - rekla je Jovanovićeva.

Na pitanje o tome kada je poslednji put posetio teretnau, pošto se 24 sata bori za zivot ljudi, dok bivsi ministar zivotne sredine Oliver doktor Dulic kritikuje rad lekara koji se dan i noc bore za zivot ljudi, a ima vremena i da ide u teretanu, dr Gojković kaže da on ne stiže da vežba.

- Ne stižem da vežbam, stvarno nemam vrmena, jedino ljudi koji me poznaju kažu da sam izgubio veliki broj kilograma. U celoj ovoj priči treba naći vremena za sebe. Ogroman btroj naših lekara ostalvja zadnju kap svog znoja . Takva nam je struka, i nadma se da će biti bolje - kaže Gojković.

Upitan o tome koliko se čeka na rezultate testiranja one je rekao da se u celom svetu više od nekoliko dana čeka na rezultate testova.

- Svuda su problemi vezani za testiranja, svet ima preko 7 milijardi stnaovnika. Ne možete svaki dna testirati sve građane sveta. Ne leče se testovi, leče se ljudi - rekao je on.