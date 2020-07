ALARMANTNO: Evo zašto korona virus najviše kosi gojazne

Ljudi s viškom kilograma skloniji su infekcijama jer im masno tkivo, kao upalni proces, narušava imunitet.

Veliki broj pacijenata koji su preminuli od virusa korona bili su gojazni i, posledično, dijabetičari, upozorili su članovi kriznog štaba, dok oni koji se bave lečenjem ove bolesti objašnjavaju za Kurir da su ljudi sa viškom kilograma skloniji infekcijama jer im masno tkivo, kao upalni proces, narušava imunitet.

Nutricionista Branka Mirković ističe da gojazni ljudi imaju posebno stanje metabolizma, ali i oslabljenog imuniteta.

Toksini i infekcije

- Gojazni ljudi spadaju u rizičnu grupu zato što u sebi već imaju upalni proces. Masno tkivo u organizmu je upalno stanje tkiva i, kada dođe do infekcije, ono se povećava i narušava imunosistem. Do 80 odsto imuniteta nalazi se u crevima, a kod osoba koje preterano jedu creva se ne rehabilituju i dolazi do nagomilavanja toksina i viška masnoće. Upravo zbog toga gojazne osobe teže stvaraju imunitet - poručila je ona i dodala da je ovo stanje najprisutnije kod onih sa viškom kilograma, ali to nije uvek slučaj u praksi.

- I mlađe osobe koje se nezdravo hrane, a nisu gojazne, takođe mogu imati višak masnoće u odnosu na mišićnu masu. Takođe, oni sa dijabetesom, kao i osobe sa udruženim bolestima prve su na udaru virusa. Najbolje je iz ishrane izbaciti preteranu upotrebu mesa i industrijskih proizvoda, kao i peciva i fast fuda, jer sve to u organizmu stvara kiselu sredinu. Umesto toga, uvesti više povrća i voća - poručila je ona.

Dijagnoza

Na gojaznost kao faktor rizika kada je korona u pitanju poslednji u nizu je upozorio pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

- Veliki broj pacijenata koji su preminuli od korone bio je sa viškom kilograma, tj. gojaznih ljudi, pa i onih koji, posledično, imaju šećernu bolest - naveo je on ranije na konferenciji.

Član kriznog štaba istakao je da gojaznost predstavlja dijagnozu i da je jako bitno da se građani orijentišu na fizičku aktivnost.

Činjenice / Faktori rizika - Gojaznost - Pridružene bolesti - Visoke vrednosti masnoća u krvi - Poremećena regulacija šećera

- Radili smo na programskim aktivnostima u vezi sa usvajanjem zdravih stilova života da edukujemo mlade i starije, te kako da se prilagodi ishrana savremenom dobu. Naravno da ćemo i nadalje raditi na tome, pričali smo da se u to uključe i prosveta i sportska udruženja, te da se na jedan ozbiljan način sugeriše koliko je to važno - poručio je Gojković.