Kon: Podaci ohrabruju, ali oprez da bude "majka mudrosti"

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je večeras da, iako podaci ohrabruju, oprez je i dalje neophodan i upozorio da je situacija u Beogradu nesigurna i da je malo potrebno da opet dođe do velikog pogoršanja.

Smatra da je neophodno prisustvo kontrole na kupalištima i da ona mora da se vidi, pošto tako deluje kao opomena.

Kon je rekao da je u Srbiji došlo do postupnog smanjenja registrovanja novoobolelih, kao i pregleda i sumnjivih slucajeva u kovid-ambulantama, a smanjuje se i prisutnost u kovid-bolnicama.

"Svi ti pokazatelji zajedno vrlo jasno stavljaju do znanja da dolazi do postepenog vrlo blagog pada. To znači da se situacija nekako stabilizovala, ali na vrlo visokom nivou", navodi Kon.

Zato upozorava da je potreban dalji oprez, i podsetio da je i ranije bilo ohrabrenja, ali da oprez treba da bude "majka mudrosti".

Komentarišući situaciju u Beogradu, Kon je istakao da je dovoljno jedno veće prenošenje, određeni ekspresni dogadaji gde bi došlo do masovnijeg prenošenja virusa, pa da se situacija naglo izmeni.

On je ukazao da je danas bilo velikog prisustva na kupalištima.

"Bez obzira na to što se vidi da ljudi uglavnom poštuju mere, treba reci da od 100.000 ljudi verovatno ima oko 100 onih koji nose virus. Od toga kako ce se oni ponašati, i oni koji su u njihovoj neposrednoj blizini, direktno zavisi od toga šta cemo imati u narednih nedelju dana", istice Kon.

Upitan šta je zabranjeno na kupalištu, navodi da nije zabranjeno ništa osim organizovanog okupljanja, ali smatra da je neophodno prisustvo kontrole, jer na tim mestima postoje restorani, kafici, mesta gde se ljudi okupljaju.

"Kontrola mora da se vidi, jer ako se vidi, onda je to i opomena. Mene kad vide, odmah stavljaju masku", ističe Kon.

Osvrnuo se i na narednu školsku godinu, navodeci da postoje različiti modeli.

"Svi će oni doći nama u medicinski deo Kriznog štaba na razmatranje, pa ćemo određene predloge eventualno prihvatiti ili ne. To mora da prođe i kroz Krizni štab, a na kraju i kroz Vladu. Odmah da kažem - i vlada se menja, pa ce možda i Krizni štab da se menja, da se mi razumemo, jer je to nešto što je potpuno ocekivano po meni", kaže Kon.

Saglasan je sa tim da je u mladim uzrastima zbog socijalizacije treba da postoji prisustvo u školi, dok za starije može da bude naizmenicno.

Upitan za mogućnost nošenja maske u odeljenjima od prvog do četvrtog razreda, kaže da je to ozbiljno pitanje i da to ostavlja za dalju raspravu.

"O tome ce se raspravljati. Imamo izuzeća već u vrtićima gde, je jasno da ne mogu u svim situacijama da se koriste maske", naveo je Kon.

Što se tiče njegovih saznanja o tome dokle se stiglo sa vakcinom, Kon kaže da su one u fazi ispitivanja.

"Kada budemo culi za neku koja je prošla sve faze ispitivanja, ona više nije potencijalna ili kandidat vakcina, vec ona koja se može koristiti. Za sada to još uvek nemamo. Očekujemo, i po onome što se saopštava, očigledno je da smo u kontaktu sa nekim firmama koje to proizvode", navodi Kon.

Najviše izgleda da bude u upotrebi, kako je dodao, imaju one vakcine koje su ušle u treću, ili su se približile trećoj fazi istraživanja.