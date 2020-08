SPREMA NAM SE "SAVRŠENA OLUJA": Dr Tiodorović objasnio JEDINI način da sprečimo sudar korone i gripa

Spoj gripa i korone, koji se očekuje na zimu, simbolično se naziva "savršenom olujom". Da bi se izbegao taj "sudar" virusa, smatraju stručnjaci, neophodno je obavaiti vakcinaciju protiv sezonskog gripa da bi se smanjio uticaj jednog na drugi virus.

Taj "sudar" se već dogodio u Italiji i opšte je poznato sa kakvim se katastrofalnim posledicama suočila za zemlja.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba, objašnjava da je vakcinacija ove godine potrebnija više nego ikada kako bismo izbegli da nam se kroz epidemiju korone podvuče i sezonski grip.

"Veoma je važno da počnemo vakcinaciju protiv sezonskog gripa na vreme. Moj predlog je da već od 1. oktobra počnemo i da njome obuhvatimo sve rizične grupe, to se pre svega odnosi na osobe starije od 60 godina, na hronične bolesnike svih uzrasta. Godinama sam se zalagao da se vakcinišu i trudnice protiv gripa, jer imali smo nažalost tragedije i kod pandemije gripa, bilo je slučajeva da i trudnica umre. Vakcinacija kod trudnica se obavlja u dogovoru sa ginekologom koji prati stanje, te u dogovoru sa njim i one bi mogle da obave vakcinaciju. Trudnice su same po sebi u riziku jer su slabijeg imuniteta, pa ne bi valjalo da se razbole niti od jednog niti od drugog", kaže profesor Tiodorović.

Za zdravstvene radnike je vakcinacija obavezna, osim kod pojedinačnih slučajeva kada postoji opravdan razlog zbog koga osoba ne može primiti vakcinu.

"Važno je da ne dozvolimo sudar, da maksimalno izbegnemo i ublažimo neželjene efekte. Vakcina protiv sezonskog gripa iako nije vakcina protiv korone, ona je veoma važna u ovom momentu jer će se na taj način izbeći poklapanje, međusobno delovanje, a kako to izgleda, mogli smo da vidimo na primeru Italije, u epidemiji gripa podvukla se i epidemija korone", dodaje epidemiolog.

Dr Tiodorović sada ne želi da se bavi pričama o vakcini protiv korone, jer ona još ne postoji, već samo o onome čime zdravstvo raspolaže.

Dr Tiodorović se posebno osvrnuo na decu.

"Kada su deca u pitanju, skrenuo bih pažnju na to da ne smemo zaboraviti onu najmlađu populaciju koja ima hronične bolesti. Ima dece sa retkim oboljenjima, imamo i one sa hroničnim, dete sa dve ili tri godine može da ima astmu, kao i sva druga oboljenja koja dovode do pada imuniteta. Svaki pedijatar poznaje pacijenta, tako da bi roditelji trebalo da porazgovaraju sa pedijatrom koji će proceniti da li je potrebno vakcinisati dete protiv sezonskog gripa. Sada u doba korone ono što možemo reći je da bi ovu vakcinu trebalo da prime ljudi koji su izloženi masovnom komuniciranju, bilo da je u pitanju zaposleni u pošti, banci, prodavnici, u medijima, bilo gde, gde se susreće sa velikim brojem ljudi, svakome se preporučuje. Oni ljudi koji imaju bilo kakvu dilemu neka konsultuju svog izabranog lekara", kaže epidemiolog.

Posle 15 godina "Torlak" ponovo proizvodi vakcinu protiv sezonskog gripa, a proizvodnja je počela u februaru. U jednom trenutku je bila prekinuta usled proglašenja vanrednog stanja izazvanog epidemijom virusa SARS-CoV 2, ali je pregrupisavanjem i stabilizacijom kadrovskih kapaciteta u Institutu "Torlak" nastavljena u maju.