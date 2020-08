"IMAMO DOSTA MLADIH SA TEŠKOM KLINIČKOM SLIKOM"! Direktor KBC "Dragiša Mišović" za Pink: Na intenzivnoj nezi imamo 60 pacijenata (VIDEO)

- Imamo preko 30 pacijenata koji su na nekom režimu mehaničke ventilacije. Na sreću jutros, ukupno 195 pacijenata imamo, što je za nijansu manje pacijenata nego u prethodnom periodu, ali i dalje zahteva napore u ovim nenormalnim vremenskim uslovima, temperaturi koja rad čini ekstremno složenim. Ja se svim zaposlenima zahvaljujem - rekao je Đukić za Pink.

Kako ističe, od prvog dana je uključen u način lečenja, svakoga dana ulazi sa njima u crvenu zonu, i da može da kaže da sada ima dosta mladih ljudi sa jako teškim kliničkim slikama.

- U prvom periodu zbog tog izolovanja starijih starosna granica se bitno pomerila - rekao je Đukić.

Naglašava, da je kod njih bio 14-godišnji momak, vaterpolista, bez ikakvih pridruženih bolesti, koji je morao da bude prebačen na veštačku ventilaciju.

- Tako da je zaista, jedna ozbiljna klinička slika, dosta ima bolesnih i to isto primećujemo u svim zemljama u regionu - ističe Đukić.

Đerlek: Pedijatrija Opšte bolnice u Novom Pazaru prešla u non kovid sistem, a da danas prelazi i deo hirurgije

Koordinator Opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Djerlek kaže da se smanjuje broj kovid pacijenata u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da nema opuštanja. On je rekao da je situacija u bolnici pod kontrolom, ali da ne sme biti opuštanja, da se maksimalno ozbiljno mora pristupati "dok se ne pobedi zlo zvano korona". Napominje da građani Novog Pazara shvatili ozbiljnost situacije da je kovid 19 smrtonosna bolest i da napada sve životne dobi. -Bez pomoći sugrađana ne možemo dobiti borbu. Pridržavanjem mera smanjuje se pritisak na našu bolnicu - naglasio je on. Đerlek je rekao da je pedijatrija Opšte bolnice u Novom Pazaru prešla u non kovid sistem, a da danas prelazi i deo hirurgije.