DOKAD ĆE MERE OSTATI NA SNAZI? Podaci sve bolji, a dr Kisić Tepavčević otkriva razmatra li Krizni štab UKIDANJE ZABRANA

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević rekla je na današnjoj konferenciji za novinare da će sve mere ostati na snazi jer daju rezultate, da u svim delovima Srbije vidimo tendenciju smanjenja broja obolelih i istakla da je najveći broj zaraženih i dalje u Beogradu, kao i Novom Sadu.

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević rekla je da je u Srbiji testirano više od 700.000 ljudi, a da je u poslednja 24 sata preminulo sedam osoba.

U Republici Srbiji je do 15 časova 4. avgusta 2020. godine registrovano ukupno 26.738 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.590 osoba od kojih je 287 pozitivno.

Ona je istakla da u svim delovima Srbije vidimo tendenciju smanjenja broja obolelih i istakla da je najveći broj zaraženih i dalje u Beogradu, kao i Novom Sadu.

- Imamo povećanje broja zaraženih na području grada Subotice - navela je Kisić-Tepavčević.

-Registruje se i smanjen pritisak na zdravstveni sistem - rekla je Kisić Tepavčević, dodajući da je 280 ljudi hospitalizovano.

-Što se tiče hospitalizovane dece u KBC 'Dragiša Mišović' smešteno je osmoro dece i četiri žene. U KC Niš nalazi se jedno dete, a u Šapcu dvoje - rekla je Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je rekla da mere ostaju do daljnjeg na snazi, jer daju rezutate.

-U ovom momentu na mehaničkoj ventilaciji su u većini osobe starije od 65 godina - naglasila je ona.

Kisić Tepavčević naglašava da registruju veći broj obolelih u domovima za stara lica, ali manje nego u prvom piku.

- Iskustvo iz Niša nam je pokazalo da ako se unese virus, sve može biti pogubno. Velika je mogućnost pogoršanja i veliki je lataliet - rekla je Kisić Tepavčević.

Kisić Tepavčević je, govoreći o Domu za smeštaj starih osoba u Velikom Popovcu, istakla da je 11 zdravstvenih radnika pozitivno i 83 korisnika.

- Sve osobe koje imaju kliničku sliku koja zahteva hospitalizaciju su se hospitalizovale ili će to biti. Ovde je veći stepen predostrožnosti potreban, to nam je pokazalo iskustvo u Nišu. Korona je vrlo nepredividiva i iskustvo je pokazalo da može dovesti do značajnog pogoršanja za kratko vreme. Potreban je i veći broj zdravstvenih radnika da prate stanje ljudi tamo. Učiniće se sve da se kolegama tamo pomogne - istakla je ona.

O VAKCINI

Kisić Tepavčević je rekla da je pitanje imunizacije jako značajno i isključivo javno-zdravstveno pitanje.

- Kada, kako i u kom momentu i da li će da se uveze neka vakcina u našu zemlji, da li je obavezna ili preporučena.. Sve ima jasan protokol koji je isključivo baziran na stručnim elementima i potrebama za vakcinacijom. Nikakvi drugi parametri i kriterujumi ne mogu doći u obzir - rekla je ona.

Kisić Tepavčević ističe da iako je u ovom trenutku veliki broj zemalja u trci za pravljenjem što bezbednije i efikasnije vakcine, još uvek ne postoji neka koju bismo mogli u bližem vremenskom periodu da primimo.

- Ono što treba da bude nam svima jasno jeste da sve vakcine koje su u upotrebi u našoj populaciji i koje će biti u upotrebi, prošle su sve bezbednosne procedure kontrole i to su one vakcine koje se upotrebljavaju u drugim zemljama, pre svega u EU. Tako da nijedna vakcina, ne samo za kovid već i sve bolesti, neće i ne može biti primenjivana ukoliko nema sve odgovarajuće sertifikate i nije prošla procedure i kontrole u našoj Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Ona mora da bude bezbedna i visoko efektivna - ističe Kisić Tepavčević.

-Ne može vam niko tačno definisati tu vremensku odrednicu, ali nijedna vakcina nije prošla sve faze istraživanja. Kada se i proizvede, njena nabavka nije jednostavna. Reda veličina i kada nabavljamo u rednom kalendaru vakcine i procenjujemo njihove potrebne količine, to se radi putem javnih tendera i to je procedura koja se planira godinu dana unapred. Nije nešto što je danas za sutra. Kada je covid u pitanju jeste sve specifično, ali nije nešto što se broji u danima, pa usudila bih se da kažem i mesecima - rekla je ona

Odgovarajući na pitanje da li je to moguće do kraja godine ona kaže da senada da je tako nešto moguće.

-Ceo svet se nada zato što bi to nas kao populaciju značajno ojačalo u borbi protiv ovog virusa, ali u ovom momentu ne možemo da kažemo da je to nešto izvesno. Moguće su nade koje se polažu u bar dve do tri farmaceutske kuće koje se nalaze pri kraju svojih istraživanja. Ali, ne možemo govoriti o tome kao nečemu što je izvesno - zaključila je.