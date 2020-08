''Situacija polako ide na bolje!'' Kon: Polako se smiruju žarišta korona virusa u Srbiji!

Broj zaraženih kovidom u Beogradu se smanjuje u ukupnom broju, a i u svim drugim mestima koja su bila žarišta u Srbiji situacija polako ide na bolje, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon.

Čini mi se da su cifre u Novom Sadu i dalje dosta visoke, dodao je Kon.

Rekao je i da se smanjuju brojevi i u Bujanovcu i Preševu, Šapcu, Kragujevcu, Kraljevu i svim drugim mestima, koja su bila žarišta.

"Ta žarišta se polako smiruju", dodao je Kon.

Kaže da kliničko - bolnički centri neće biti potpuno vraćeni u non kovid stanje, pošto će postojati delovi koji će ostati za kovid pacijente.

Objašnjava da će biti elastičan pristup u otvaranju prostora za non kovid, kako se ne bi dešavalo da se "bolnica potpuno isprazni, pa da se opet puni", pošto je za prelazak neke ustanove iz kovida u non kovid stanje potrebno četiri do pet dana.