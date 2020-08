Borba sa KORONAVIRUSOM ne prestaje: Gradonačelnik Njujorka najavio postavljanje kontrolnih punktova u ovom gradu

Grad Njujork će postaviti kontrolne tačke za karantin na ključnim ulaznim mestima kako bi obezbedio da se putnici iz 35 savezne države, u kojima epidemiološka situacija nije povoljna, pridržavaju dvonedeljne izolacije, izjavio gradonačelnik Njujorka Bil de Blasio.

Vlasti Njujorka na taj način žele da spreče novi talas zaraze u gradu koji je donedavno bio najveće žarište pandemije korona virusa na svetu, preneo je Rojters.

"Putnici koji dolaze iz tih država dobiće informaciju o karantinu i biće podsećani da je izolacija obvezna, a ne stvar izbora", kazao je De Blasio u sredu na konferenciji za novinare.

On je dodao da bi kazne za one koji krše odredbu o izolaciji mogle iznositi i do 10 hiljada dolara.

Dok broj zaraženih pada na nivou SAD, u Oklahomi, Montani, Misuriju i još 17 država došlo je do velikog povećanja, dodaje britanska agencija.

Prosečno u SAD dnevno umire 1.000 ljudi od korona virusa, a od početka pandemije je od posledica virusa preminulo više od 157.000 ljudi, dok je virus potvrđen kod 4,8 miliona osoba u SAD.