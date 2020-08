NOVE MERE NA ADI CIGANLIJI: ZBOG KORONAVIRUSA svi moraju da poštuju STRIKTNA PRAVILA!

Na Adi Ciganliji se poštuju mere koje je propisao Gradski zavod za javno zdravlje i one su jasno izložene na svakom delu ovog kupališta, rekao je predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.

"Obavili smo razgovor sa ljudima koji rukovode preduzećem Ada Ciganlija i dogovorili smo se za uvođenje i dodatnih mera. Radi se sa maksimalnim brojem spasilaca koji, pored toga što vode računa o kupačima, upozoravaju na mere koje su trenutno na snazi – socijalna distanca, upotreba dezobarijera kod tuševa i dezinfekcionih sredstava. Ada ima svojih pet plaža i sve su otvorene. Zaposleni na Adi Ciganliji trude se da svi kupači imaju svoj komfor, ali i da budu bezbedni", kazao je Nikodijević.

On je istakao da je broj kupača mnogo lakše kontrolisati na gradskim bazenima gde postoje jasno određeni ulazi, kao i na kupalištu Lido do kojeg se stiže preko pontonskog mosta.

"S obzirom na to da se na Adu Ciganliju pristiže sa svih strana, teže je izvodljivo da se ovde utvrdi tačan broj ljudi koji koristi ovo izletište. Iz tog razloga kontrolišemo da li ljudi primenjuju mere koje je doneo Gradski zavod za javno zdravlje, a one kažu da peškiri ne mogu biti jedan do drugog, osim ako je reč o porodicama sa malom decom. Takođe, ležaljke privatnih objekata ne mogu biti jedna do druge, a stolovi u ugostiteljskim objektima moraju biti propisno udaljeni. Inspekcija obavlja nadzor, a tu su i spasioci koji opominju korisnike na propisana pravila. Ogromna većina poštuje ove mere i verujem da ćemo zajedno sa građanima uspeti da prevaziđemo ovu situaciju", kazao je Nikodijević.