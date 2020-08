Gojković: U vojvođanskim bolnicama blizu 3.000 non-kovid pacijenata

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je danas da je pogrešno reći da pacijenti koji nisu oboleli od kovida-19 nisu "trpeli" tokom epidemije, ali da taj aspekt nije zaboravljen i da se trenutno u vojvođanskim bolnicama leči blizu 3.000 non-kovid pacijenata.

Gojković je rekao da je od početka epidemije jasno naglašeno da hitne intervencije, odložene urgencije, stanja koja ne smeju da trpe, moraju da se sprovode.

"Veoma je opasno za te pacijente (non-kovid), s obzirom da znamo da su to hronični bolesnici čiji je imunitet izuzetno smanjen, da dođu u situaciju da se u bolnici zaraze. To bi za njih bilo fatalno", kazao je on.

Prema njegovim rečima, od jutros ima manje od 700 pacijenata na teritoriji Vojvodine koji su kovid pozitivni.

"Posle dužeg vremena, broj sa kojim možemo biti zadovoljni. U Kliničkom centru od jutros imamo 244 bolesnika, to je manji broj nego što je bio juče. I dalje imamo 16 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji", naveo je pokrajinski sekretar za zdravstvo.

Prema njegovim rečima, bitno je da se aktivno sarađuje sa svim činiocima u Evropi i svetu koji imaju mogućnost da prvi plasiraju vakcinu.

"Srbija će sigurno biti u redu zemalja koje će imati mogućnost prve da je prime", rekao je Gojković.