Otkriveno da korona UNIŠTAVA OVAJ ORGAN - DVE TREĆINE ZARAŽENIH UMRE, PREŽIVELI IMAJU TEŠKE POSLEDICE

Kako vreme odmiče, tako lekari objavljuju sve više podataka o koroni i grupama ljudi koji su najugroženiji tokom epidemije. Sada je otkriveno da je ona posebno pogubna po bubrege.

Koronavirus, osim promena na plućima, kod nekih pacijenata izaziva i akutnu bubrežnu insuficijenciju, koja se, kako kažu stručnjaci, čak u dve trećine slučajeva završava smrtnim ishodom.

Zabrinjavajuće je da čak i pacijenti koji prežive koronu često imaju trajno oštećenje bubrega i prinuđeni su da idu na dijalizu do kraja života.

Na ovo je upozorila i Edita Stokić, direktorka KC Vojvodine, koja je istakla da se u toj ustanovi leče pacijenti sa teškom kliničkom slikom, kod kojih je uočena akutna bubrežna insuficijencija.

- Kovid infekcija, pored promena na plućima, daje i brojne manifestacije koje se odražavaju na rad drugih organa i organskih sistema. U KC Vojvodina leče se pacijenti koji imaju tešku i veoma tešku kliničku sliku i uočena je, između ostalog, i promena u funkciji bubrega, tj. akutna bubrežna insuficijencija - istakla je dr Stokić i ukazala na studije iz sveta koje to isto potvrđuju.

- Rezultati studija u Kini pokazali su da se ovaj problem javio kod 0,5 do 29 odsto teže obolelih pacijenata, a studija iz SAD je pokazala da ta brojka ide do 37 odsto. Ukoliko pacijent dospe u jedinicu intenzivne nege, akutno zatajenje bubrežene funkcije može da se javi u 78 do 90 odsto slučajeva - naglasila je dr Edita Stokić.