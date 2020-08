DR TIODOROVIĆ OPTIMISTIČAN: Epidemiolog donosi SJAJNE VESTI, evo šta nas očekuje do KRAJA AVGUSTA

Branislav Tiodorović o trenutnoj situacija sa korona virusom u Srbiji.

Poslednjih desetak dana u Nišu je povoljnija epidemiološka situacija, jer je veći broj otpusta, nego prijema u Kliničkom centru, a manje je i prvih pregleda u kovid ambulantama, kažu epidemiolozi. Ipak, napominju da je sada još važnije da se pridržavamo svih mera, jer bi to omogućilo da do kraja avgusta bude samo sporadičnih slučajeva zaraženih koronom.

Niš je na trećem mestu po broju građana koji su u samoizolaciji, prema zvaničnim podacima, i u kućnom karantinu zbog virusa je 416 građana, dok je juče na lečenju bilo 252 pacijenta.

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže i da među obolelima u Nišu ima sve manje Nišlija, da se taj broj kreće od 15 do 25 odsto u odnosu na broj hospitalizovanih u Kliničkom centru.

Takođe navodi da se povoljnija situacija vidi i po broju prvih pregleda u kovid ambulantama Doma zdravlja koji je sve manji.

- Prema podacima iz Doma zdravlja i u jednoj i u drugoj kovid ambulanti je značajno pao broj prvih pregleda, ima pregleda drugih, dnevno i po 200, 300, ali to su ljudi koji dolaze na kontrole. Nama je bitno da ovi prvi pregledi ne prelaze 30 do 50, a to je značajno manje u odnosu na ono što smo imali pre 15, 20 dana kada je bilo i 200, 300 prvih pregleda - dodaje Tiodorović.

Ovakve podatke epidemiolozi iznose sa oprezom, jer je važno da se građani ne opuštaju, već nauče da žive sa tim da će virus još dugo biti u populaciji.

Tiodorović kaže da je njegov utisak pozitivan, jer smatra da se građani mnogo ozbiljnije ponašaju, da su shvatili da nema šale i da je primetno da sve više poštuju mere. Napominje da su ovo ključni dani kada tako treba i da nastave da se ponašaju, da nose maske u zatvorenom, ali i na ulici ukoliko su u nekoj većoj gužvi i ne mogu da budu na distanci.

- To znači da sa nekim blagim optimizmom možemo očekivati, ako bi ovako nastavili, ja sam siguran bar 15, 20 dana, da bi mi do kraja avgusta mogli da dođemo na jedan nizak nivo dijagnostike novih slučajeva oboljenja. Možda sam ja previše optimista, ali stvarno to mislim, ako bi se svi tako ponašali na dalje, uključujući i mlade i stare, onda bi mogli doći do situacije da imamo samo sporadične slučajeve - napominje Tiodorović.