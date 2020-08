SVAKO KO JE IMAO KOVID MORA TO OZBILJNO SHVATITI! Čuveni kardiolog za Pink: Istraživanja daju ZABRINJAVAJUĆE PODATKE (VIDEO)

Kardiolog prof. dr Dragan Simić, načelnik Instituta za kardiologiju KCS, govoreći o tome kako koronavirus utiče na srce kaže da su mnoga istraživanja u toku, a da tri četvrtine izlečenih osoba imaju određene promene na srčanom mišiću.

Dr Simić kaže da postoje razne studije o tome da li je pacijent izlečen ako više nije pozitivan na koronavirus.

- Postoje razne studije širom sveta, i ovde, mi te ljude pratimo, proučavamo kako oni žive, šta se dešava... Nemačka studija je pokazala da je prosečna starost tih ljudi 49 godina. Oni su uzeli i dva meseca pratili te ljude - rekao je Simić za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, istraživanjem se došlo do zabrinjavajućeg podatka, a to je da tri četvrtine tih zdravih, izlečenih osoba imali određene promene na srčanom mišiću.

- Jedan deo tih osoba dobije perikarditis, upalu srčane kese, to je nekih 3, 4 odsto. Određen broj dobije mioperikarditis, upalu srčane kese i srčanog mišića, a negde oko 22 odsto dobije stanje koje liči na koksaki miokarditis - pojasnio je dr Simić.

Kako kaže, koksaki miokarditis je virus koji je dugo poznat i koji izaziva fibrozne promene u srčanom mišiću.

- Vremenom dolazi do toga da srce počinje da se širi i dilatira i počinju da padaju brojevi koji ocenjuju snagu srčanog mišića. Pacijent polako gubi snagu, počne da se zamara, povremeno kašlje, bude malaksao i to traje i ljudi to i ne prepoznaju... Posle tog miokarditisa, kao i ovde, mi ljudima govorimo da treba mirovati, treba izbegavati napore i pažljivo živeti - naglasio je Simić.

On je rekao da je najbolje živeti na taj miran način i bez napora tri meseca, uz kontrolu i praćenje.

Dr Simić kaže da će vreme pokazati da li su privremene promene koje nastaju zbog koronavirusa .

- U svakom slučaju, svako ko je imao kovid mora to ozbiljno shvatiti. Iako se odično oseća trenutno mora izbegavati sve veće fizičke napore. Mi već dobijamo na klinici povremeno ljude koji su bolovali od kovida u martu, aprilu, pa su izašli iz bolnice oporavljeni, kao ozdravili su, pa se sad počinju javljati problemi na srcu u smislu zamora, popuštanja srca, što su znaci početne srčane slabosti - istakao je Simić i dodao da svi koji su preležali koronavirus treba da urade bar EKG.

Kako navodi, sada postoji nova grupa pacijenata koji su preležali kovid, a čije stanje treba pratiti.

Više o pomenutoj temi saznajte u videu koji sledi: